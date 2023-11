Martedì tutte le formazioni si sono dovute allenare in un clima non idoneo, ieri segnali di miglioramento. Palasport al freddo, tecnici comunali al lavoro

Qualche problema all’impianto di riscaldamento ha destato preoccupazione negli ultimi giorni nei corridoi della Bondi Arena, impianto nel quale – oltre a Ferrara Basket – giocano e si allenano pure Vis 2008, Scuola Basket e 4 Torri Volley. Nella giornata di martedì, in particolare, il palazzetto è rimasto al freddo e alcune squadre si sono dovute allenare nonostante le temperature bassissime, mentre la pallavolo ha deciso di spostarsi temporaneamente alla Palestra Bonati. Ieri, invece, la situazione sembrava in via di miglioramento, coi tecnici del Comune al lavoro già nella mattinata per sistemare i guai di un impianto che si trascina da tempo qualche incuria di troppo.

"I lavori per la riattivazione del riscaldamento procedono come previsto, regolarmente e senza sosta – ha spiegato in una nota l’assessore allo sport Andrea Maggi –, questa mattina (ieri, ndr) abbiamo verificato il corretto funzionamento della centrale trattamento aria e dei canali di ventilazione. La soluzione di un impianto ausiliario è stata valutata contattando alcune aziende specializzate, ma al momento non è percorribile in quanto occorre prenotare per tempo il generatore e l’installazione non è immediata".

Come detto, in ogni caso, la situazione sembrava ieri in via di miglioramento, col riscaldamento che aveva ricominciato a funzionare.

j.c.