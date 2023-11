Martino stavolta storce il naso: "Alcuni di noi sono in difficoltà"

"Di questa partita salvo solamente due cose: la vittoria e il desiderio e la voglia di battersi". Coach Antimo Martino analizza così la sofferta affermazione ai tempi supplementari contro Cividale, in un match in cui i biancorossi hanno disputato un incontro non brillante. "Siamo stati comunque coesi, uniti nelle difficoltà, ma abbiamo avuto un approccio soft e nei primi 10 minuti anche il palasport è stato tiepido. Giocavamo dopo pochi giorni e avevo detto ai ragazzi nel pre-partita che non esistono incontri facili. Sulla carta Forlì-Cividale poteva rientrare in questa categoria ed evidentemente non sono riuscito a trasmettere la giusta tensione per affrontare il match".

Poi il coach mette direttamente il dito nella piaga: "C’è comunque un dato significativo che spiega l’andamento dei 40 minuti ed è quello dei rimbalzi offensivi catturati dai nostri avversari e viceversa la nostra difficoltà ad essere incisivi a rimbalzo. Inoltre anche i cambi di difesa di Cividale e la necessità di recuperare alcuni giocatori che stanno facendo fatica sono due fattori da tenere in considerazione". Il riferimento di coach Martino sembra rivolto ai due lunghi Davide Pascolo e Giacomo Zilli, autori di 2 punti a testa e a Fabio Valentini che ha messo a segno solamente 2 punti in 17 minuti sul parquet, uscito anche per 5 falli. "Stiamo supportanto gli elementi che sono in difficoltà, crediamo in loro e possono sicuramente fare meglio. Siamo un gruppo, una squadra e dobbiamo aiutarci ed essere più attenti, anche perché abbiamo costruito buoni tiri, ma sbagliandoli. E siamo stati anche poco fluidi. Bisogna continuare a lavorare, c’è molto da fare".

Piccola consolazione: "Bisogna ricordare che un anno fa una partita del genere, proprio con Cividale, l’abbiamo persa". Curiosità: nel supplementare è stato fischiato un fallo tecnico a coach Martino. "Ho segnalato un blocco avversario a mio parere irregolare, valutato con un metro di giudizio diverso rispetto a quello utilizzato in precedenza".

Sul versante avversario, coach Stefano Pillastrini riconosce a Forlì di "essere una squadra forte, anche se noi siamo stati bravi a limitarli nella corsa. Poi ci ha pensato Kadeem Allen a risolverla". Ammette che "siamo stai imprecisi nel finale in fase offensiva, pur disputando, nel complesso, una buona partita. Sono soddisfatto della crescita dei ragazzi, siamo in progresso rispetto ai precedenti incontri, ma ci è mancato qualcosa e Forlì nel supplementare è stata comunque superiore".