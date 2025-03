Marzetti record negli Usa. Il giovane cestista firma mille punti

Il diciottenne cestista civitanovese Riccardo Marzetti ha tagliato il traguardo dei 1.000 punti prima della fine della stagione. Il ragazzo si trova negli States dove frequenta l’high school St. Croix Lutheran Academy di St Paul in Minnesota. L’obiettivo dei mille punti in due stagioni è stato centrato nella vittoria dei Crusaders contro gli Huskis. Con la media di 22 punti a partita realizzati Marzetti si appresta ad affrontare i play off per raggiungere le finali di Stato. È il secondo anno che frequenta la scuola superiore negli Usa e si diplomerà fra poco per poi approdare al College University. Pochi giorni fa aveva firmato un altro record quando in una singola partita ha realizzato 41 punti, il precedente primato era di 39 ed era stabilito nel 2007. E visti i buoni risultati nel basket ha ricevuto delle proposte dai college dove iniziare gli studi universitari. In Italia Marzetti è tesserato con l’associazione sportiva Cestistica Montecosaro che segue con passione il percorso del giovane negli Stati Uniti.