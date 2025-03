Matelica centra l’obiettivo. Combatte e piega L’Aquila

Nuovo Basket Aquilano 64

HALLEY Matelica 73

NUOVO BASKET AQUILANO: Bologna ne, Compagnoni 4, Spasojevic 16, Nardecchia M. ne, Nardecchia N. 3, Vigori 8, Ciccarelli 7, Di Paolo ne, Tuccella ne, Cecchi 22, Ferreti 4.

HALLEY MATELICA: Arnaldo 9, Rolli, Panzini 10, Pali ne, Mentonelli 6, Dieng 14, Morgillo 13, Zanzottera 15, Riccio 3, Gaeta ne, Musci 3, Eliantonio ne.

Note: parziali 12-29, 29-42, 53-56. Uscito per 5 falli: nessuno

Vittoria importante e complicata per la Halley Matelica che si complica la vita sul campo del Basket Aquilano ma torna a casa con due punti preziosi.

La gara. Una partita da vincere a tutti i costi. Matelica ha un solo obiettivo per la trasferta in terra abruzzese. La classifica però della formazione di casa può essere fuorviante, il Basket Aquilano nonostante l’ultimo posto nella graduatoria del play-in Gold è infatti una formazione da affrontare con grande attenzione. I padroni di casa di coach Barilla tra le mura amiche hanno un ruolino da prima della classe e di sicuro non faranno sconti e per l’Halley sarà un test fondamentale.

Matelica scende in campo con l’atteggiamento giusto e nei primi due quarti sembra in totale controllo della partita, +17 alla fine del primo quarto, +13 all’intervallo lungo. Poi il match cambia, gli abruzzesi tornano prepotentemente sotto (53-56) e l’ultimo quarto si trasforma in una vera e propria battaglia con Matelica che deve fare affidamento alla sua difesa per riuscire a portare a casa una vittoria decisamente complicata.