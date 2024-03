Matelica contro Bolzano: "Serve una gara maiuscola"

Alla vigilia del match casalingo di oggi alle 18.30 al PalaChemiba di Cerreto contro l’Alperia Bolzano, Halley Thunder ha inserito nell’organico la giocatrice Benedetta Dell’Orto, classe 2001, cresciuta nella Pool Comense. Si tratta di una playmaker che ha già calcato i parquet di serie A2 con le maglie di Sanga Milano e Alma Patti. Prima della chiamata matelicese era in forza al team brianzolo di Usmate, in serie B. Il rinforzo arriva per dare fiato soprattutto a Benedetta Gramaccioni che sta dando – letteralmente – l’anima per tenere in alto le quotazioni della squadra dopo l’infortunio di capitan Gonzalez. Ma pure lei ora è alle prese con un guaio fisico (a un piede) ed è quindi a mezzo servizio. Così la società è corsa ai ripari perché ci tiene sia alle finali a 8 di Coppa Italia (in programma nel prossimo week end), sia all’ingresso nei play off del campionato (la Halley Thunder è attualmente sesta in classifica). "La nuova giocatrice Benedetta Dell’Orto – spiega coach Domenico Sorgentone – è capace di dare ritmo all’attacco ed è rapida in difesa. Sono certo che potrà darci una mano importante in questa fase in cui stiamo accusando alcune problematiche fisiche, l’ultima delle quali ha riguardato Gramaccioni". Poi il tecnico parla del match con Bolzano: "Si tratta di un avversario ben strutturato, che si trova soltanto due punti dietro di noi. È una squadra completa di fronte alla quale dovremo disputare una prestazione di rilievo". Arbitrano l’incontro Eugenio Roberti di Napoli e Andrea Manganiello di San Giorgio del Sannio. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale youtube Thunder Basket e sulla pagina Facebook della società.

m. g.