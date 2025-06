Matilde Bondeno trionfa in Divisione regionale 3: stagione perfetta e promozione

Una cavalcata trionfale, quella della Matilde Bondeno in Divisione regionale 3, conclusa l’altra sera nella finale di ritorno contro la Vis 2008, che si è arresa 79-47.

Per i matildei di coach Messini una stagione da imbattuti, la naturale conseguenza di un roster allestito per dominare e che non sfigurerebbe affatto anche due categorie più sù, schierando giocatori del calibro di Agusto, Costanzelli, Fabbri, Gavagna e Ciaroni.

Un’annata che termina con zero sconfitte, prova di un’assoluta superiorità tecnica e fisica, che non ha permesso a nessuno di mettere mai nemmeno in discussione la leadership del torneo, con vittorie sempre nettissime e gare che venivano sostanzialmente dominate e chiuse già dopo l’intervallo.

La prossima sfida ora si chiama Divisione regionale 2, anche se, ne siamo certi, con questo roster la società potrebbe valutare anche di alzare la posta e pensare a una Divisione regionale 1, magari con qualche integrazione.

Ora però, è soltanto il momento di festeggiare.

re. fe.