Matteo Montano firma con Cento, Stacy Davis vicino al rinnovo

Benedetto 25/26, il puzzle comincia a prendere forma. Dopo le recenti conferme di Berdini e Tanfoglio, Cento rinforza ulteriormente il proprio pacchetto esterni con la firma di Matteo Montano (nella foto), che nelle prossime ore, salvo sorprese, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore biancorosso.

Bolognese classe ’92, cresciuto nel vivaio della Fortitudo, Montano ha giocato l’ultima stagione con la maglia di Torino, contribuendo alla furente rimonta in classifica dei piemontesi, dalla zona salvezza ai play-in, viaggiando a 9.5 punti, 2,3 rimbalzi e 2.4 assist a gara (tirando con l’85% da due e il 38% da tre). Esperienza e qualità da vendere, per una guardia navigata che ha fatto il suo esordio nella lega nell’ormai lontano 2011, vestendo le maglie di Bologna, sponda Effe (dove era tornato in seguito ad una parentesi a Napoli nel 13/14), Ravenna e Urania Milano, suddivisi in un biennio in Romagna e cinque stagioni nel capoluogo lombardo.

Il tassello che serviva alla Sella, anche per rimpiazzare la partenza di Sperduto, a questo punto, come già paventato nelle scorse settimane, al passo d’addio. Dopo Montano, l’altro tema che terrà banco per certo nelle prossime ore è il rinnovo di Stacy Davis. Il 30enne lungo californiano sembra infatti sempre più vicino a prolungare la sua avventura in biancorosso, dopo una stagione da leader, per numeri e impatto avuto da esordiente nella lega. Diciotto punti abbondanti e quasi sette rimbalzi a partita, così il classe ’94 originario di San Diego ha stregato l’A2.

Per l’americano, inoltre, giocare per due stagioni di fila nello stesso club rappresenterebbe una novità assoluta, avendo sempre cambiato aria ovunque è andato in carriera appena 10 mesi dopo il suo arrivo: dalle Filippine alla Polonia, fino al Giappone, lì dove un anno fa di questi tempi fu pescato dalla coppia Nicolai-Di Paolantonio. Per quanto riguarda invece il mercato in uscita, è ormai certa la partenza di Lorenzo Benvenuti, direzione Fortitudo.

Giovanni Poggi