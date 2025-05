Maurizio Milani resta alla Valentina's Camicette, Maurizio Chiti lascia Bottegone Basket

La coppia Maurizio Milani – Maurizio Chiti si divide: l’ha comunicato il Bottegone Basket 2001. Milani, infatti, sarà il coach della Valentina’s Camicette anche nella stagione 2025/26, mentre Chiti lascerà la società di Don Baronti dopo ben 7 anni. Per Milani si tratterà del sesto campionato sulla panchina giallonera: arrivato nell’estate 2019 in qualità di primo assistente, ha ottenuto la vittoria della serie D nella stagione 2022/23, oltre alla conquista dei playoff nelle precedenti annate e a una finale di Coppa Toscana, e due importanti salvezze in serie C, la prima tramite i playout e la seconda in maniera diretta nel torneo appena concluso.

"La riconferma di coach Maurizio Milani è il prosieguo di un lavoro che va avanti da diverse annate – afferma il direttore sportivo di Bottegone Alessandro Taddei –. Abbiamo scelto la continuità, che si baserà su un progetto importante al quale stiamo lavorando e che verrà presentato nelle prossime settimane".

"Quello che andrà ad iniziare sarà il mio sesto torneo con questo club – rimarca Milani –: ormai i colori giallo e nero sono la mia seconda pelle. Abbiamo condiviso con la società l’idea di un progetto a medio termine e l’accordo è stato raggiunto subito. Sono felice, entusiasta di ripartire con tanta carica e adrenalina".

Chiti è stato per anni al fianco di Milani. Per lui 159 partite di campionato, nelle quali ha dato il suo notevole contributo. "La presenza di Chiti è stata molto importante – sostiene Taddei –. Lo ringraziamo dei successi ottenuti e il significativo apporto alla crescita della società".

"Chiti è stato il mio fido scudiero nelle cinque stagioni di militanza a Bottegone – aggiunge coach Milani –: mi ha aiutato a raggiungere gli obiettivi prefissati con la società. Gli auguro di trovare ancora grandi soddisfazioni nel mondo del basket".

"Non è facile salutare un ambiente che dopo sette anni di militanza ti entra dentro – chiosa Chiti –. Bottegone rappresenta un tassello importante della mia carriera. Ringrazio tutti di questa bellissima esperienza".

G.B.