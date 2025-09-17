Melchiorri, capitano coraggioso per la Virtus: "Il torneo di Jesi ci ha cambiato. In meglio"

In ventisei minuti di media ha prodotto 13,5 punti e 17 di valutazione: al primo vero appuntamento stagionale, prima del campionato, Mattia Melchiorri si è fatto trovare pronto. Il neocapitano della Virtus, a Jesi, tra semifinale e finale, ha offerto quel rendimento a tutto tondo di cui la squadra ha bisogno, ossia esperienza, carattere, ma anche punti e difesa. Cambiando spesso ruolo – lo abbiamo visto ricoprire almeno quattro spot, su entrambi i lati del campo – permettendo a Galetti di mutare spesso assetto. Un vero e proprio jolly.

"Abbiamo disputato un buon torneo – ammette Melchiorri –, siamo ancora un cantiere aperto, ma amichevole dopo amichevole stiamo crescendo. Più giochiamo assieme e più ci conosciamo e stiamo anche smaltendo dei carichi di lavoro importanti. Ora manca solo l’ultimo test di Ozzano, poi si comincia".

Eh già, perché Imola, a differenza delle altre 18 del girone B, riposerà questo weekend, e disputerà un altro scrimmage, l’ottavo, sabato a Ozzano (ore 17,30). Ma la Virtus potrà sfruttare queste due settimane che la dividono dall’esordio casalingo per compattarsi ulteriormente.

"Diciamo che prima del torneo di Jesi è scattato qualcosa in noi – continua l’ex Rieti –. E’ stato importante parlarsi, per capire che non potevamo sempre cominciare male, dovendo poi recuperare. Non credo sia casuale che questa volta non abbiamo subito break, anzi contro Faenza lo abbiamo fatto noi, col giusto approccio è più facile giocarcela. Il mio ruolo? So di essere un giocatore duttile e il mio obiettivo è dare una mano. In campo cerco di fare tante cose ed è importante per me, quest’anno, essere costante, visto che gioco in un gruppo molto giovane. Devo dire che sto molto bene alla Virtus, mi sto trovando bene con tutti, col coach e coi ragazzi, e vedo tanto potenziale. Abbiamo affrontato due volte Jesi, che secondo me sarà una delle protagoniste, e abbiamo disputato due buone partite".

Sembra aumentata l’autostima del gruppo e per il doppio impegno casalingo con Fabriano e Ferrara sarà fondamentale trovare una Virtus pronta, anche perché poi arriveranno impegni durissimi.

"La voglia di iniziare è tanta – conclude Mattia –, ma possiamo approfittare del riposo per vedere anche il livello delle altre. Contro Ravenna, per esempio, qualcuno ha capito come è l’intensità delle partite di B Nazionale. Penso che tra Fabriano e Ferrara sia più competitiva l’Adamant, fanno tanto canestro e hanno Renzi che sposta. Fabriano ha cambiato tanto, sono giovani anche loro, gli unici rimasti sono Centanni e Dri, ma penso che davanti al nostro pubblico potremo farcela".

Vetrina. Melchiorri e compagni, venerdì al Lab (ore 18,30), saranno presentati ufficialmente a tifosi e stampa e sarà anche l’occasione per ammirare le nuove divise da gioco.