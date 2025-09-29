Melchiorri e Pollini da applausi. La Virtus fa subito la voce grossa

Virtus Imola 85Fabriano 66

VIRTUS : Baldi 10, Mazzoni 7, Errede, Kucan 13, Tambwe 6, Melchiorri 23, Metsla, Cosma 3, Sanviti, Pollini 21, Boev 2. All. Galetti.

RISTOPRO FABRIANO: Romondia 10, Dri 7, Centanni 11, Beyrne 5, Vavoli 13, Beltrami 1, Silke-Zunda 3, Diarra 4, Ponziani 10, Chiucchi ne, Redini 2. All. Nunzi.

Arbitri: Costa, Forni e Alessi.

Note: parziali 23-17, 40-35, 60-48. Tiri liberi: Virtus Imola 22/32, Fabriano 23/31. Tiri da tre: Imola 7/27, Fabriano 3/19. Uscito per cinque falli: Vavoli.

Buona la prima. Anzi, buonissima. La Virtus divora Fabriano e comincia la stagione in B Nazionale come meglio non si poteva sperare. Un successo rotondo e meritato dai gialloneri, solidi in difesa e bravi in attacco a trovare diversi protagonisti, anche se un voto in più lo merita Mattia Melchiorri.

E’ lui che dà il primo strappo e che finisce la preda, confermando di meritare i gradi di capitano. E pensare che sono gli ospiti a partire meglio, mentre è di Mazzoni il primo punto della stagione giallonera (1-4). Nel bene e nel male è il lungo toscano protagonista dei primi scampoli di gioco, con una bella tripla e anche due falli in un minuto, che diventano tre poco dopo.

L’equilibrio lo spacca letteralmente capitan Melchiorri con 10 punti in un amen che danno il +8 ai suoi (17-9). Galetti pesca a piene mani dalla panchina e a fine primo quarto ha già utilizzato dieci giocatori e tra questi Tambwe è ispiratissimo. In apertura di secondo parziale il sesto punto del lungo imolese e la successiva bomba di Pollini danno il massimo vantaggio alla Virtus (31-21). Quando Fabriano sembra un po’ alle corde, Nunzi rimette in campo Ponziani che, assieme a Vavoli, confezionano in tandem un parziale di 8-0 quasi inaspettato. Baldi prova a strappare di nuovo, ma al riposo sono solo cinque lunghezze tra le due squadre, quasi poche per quanto mostrato dai padroni di casa.

Al rientro dagli spogliatoi Imola scappa di nuovo, grazie ai contropiedi di Kucan e ai canestri di Melchiorri obbligando Nunzi a chiamare timeout sul 52-40.

Imola, però, è sempre padrona del campo, nonostante i tre falli di Boev e Kucan e mantiene salde le redini del comando. La difesa è efficace e toglie sicurezza ai marchigiani, orrendi dal tiro dalla distanza.

La spallata definitiva arriva a inizio ultimo parziale, con l’indiavolato Pollini e capitan Melchiorri a segnare dai 6.75 sul tentativo di zona ospite. Un paio di acrobazie di Baldi danno il massimo vantaggio (77-56) e nemmeno l’arrembaggio finale degli ospiti serve a nulla. Imola festeggia, e fa bene, perché la salvezza passerà da prestazioni come questa. E domenica di nuovo al PalRuggi, c’è il derby con Ferrara.