Memorial Gianluca Melani: Prato Dragons trionfano ad Agliana

Un Memorial Gianluca Melani all’insegna del divertimento puro. Si è tenuta al Pala Capitini di Agliana la 17a edizione della competizione in memoria del talentuoso cestista neroverde, che nel 2006 un tragico incidente stradale sottrasse all’affetto dei propri cari e di quanti lo conoscevano e apprezzavano. Stavolta, dedicata ai bambini classe 2015, è stata un gioco appassionante. E poco importa il vincitore, anche se a spuntarla per l’albo d’oro è stato il Prato Dragons sulla Pallacanestro Agliana 2000. In un palazzetto stracolmo di persone, si sono battute a viso aperto le verdi franchigie dei centri minibasket di Prato e Agliana appunto, ma pure di Dany Basket Quarrata e Cestistica Audace Pescia. In semifinale, Agliana ha battuto 53-23 Pescia, mentre Prato avuto la meglio 27-23 di Quarrata; nella finale per il terzo posto, Quarrata ha vinto 43-35 contro Pescia.

Appendice della manifestazione sportiva, l’open format ’Intelligenza emotiva e sport: Il ruolo fondamentale dei genitori’ con l’intervento della dottoressa Chiara Pagliai. Alla fine, tante le domande poste dai genitori dei piccoli sportivi alla professionista. Inoltre, nella pausa tra le due gare di finale, i ragazzi e le ragazze dell’associazione Gianluca Melani si sono cimentati nella ormai consueta gara di baskeT. Una bella giornata di sport e socialità.

Gianluca Barni