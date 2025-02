Memorial ‘Giorgio Cocchia’. Otto squadre giovanili e circa 120 bambini in campo. Milano trionfa battendo in finale la Sancat di Firenze

Si è disputato il ‘15° Memorial Giorgio Cocchia’. Ad aggiudicarsi il Torneo Esordienti è stata l’Olimpia Milano che ha avuto la meglio, dopo una finale molto combattuta, di una tenace e mai doma Sancat Firenze per 59-52. La manifestazione organizzata dalla famiglia dell’ex presidente mensanino ha visto la presenza di 8 squadre con il coinvolgimento di circa 120 bambini. Dopo la prima giornata dedicata alle partite dei 2 gironi con match molto combattuti, la domenica si sono svolte prima le due semifinali e le quattro finali con i seguenti risultati: finale terzo posto Bees Pesaro - Costone 52–37, finale per il quinto Pick&Roll Pozzuoli -Virtus Siena 53–35; finale per il settimo MBA Bassano del Grappa - Mens Sana 47–27. Il torneo si è poi concluso nel pomeriggio con la bellissima finale tra due squadre ben preparate che hanno dato vita ad una emozionante partita che ha fatto divertire il folto pubblico fino alla vittoria dei giovani milanesi. A seguire, durante il riscaldamento del derby tra Mens Sana e Costone, si è svolta la premiazione delle due finaliste, del miglior realizzatore (Samuele Panizza della Olimpia Milano )del miglior giocatore del torneo (Alex Llompart della Pick&Roll Pozzuoli) e del Premio Grinta e Talento PalioAcanestro (Giulio Cori della Sancat Firenze). All’interno dei palazzetti si è creato in questi due giorni, anche quest’anno, un bellissimo clima di amicizia e sportività che ha prevalso sui reali risultati del torneo stesso. I ragazzi sono stati dunque gli unici protagonisti di ciò che ha rappresentato un omaggio all’amore per il basket, ricordando nel modo migliore un appassionato dei veri valori sportivi quale è sempre stato Giorgio. Tanti i complimenti ed i riscontri positivi che sono stati tributati alla manifestazione. I pensieri della famiglia Cocchia siano già proiettati al prossimo Memorial ormai diventato un appuntamento fisso a sostegno della crescita dei giovani cestisti.