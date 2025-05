Memorial Lomba: il torneo di basket under 17 in onore di Gianluca Lombardini

Nel segno di Gianluca Lombardini, del suo amore per il basket e della sua capacità di insegnare a più generazioni, partendo da Miramare. Il ’Memorial Lomba’ è alla sua seconda edizione e conferma il format, ma soprattutto vuole tenere vivo il ricordo di un uomo speciale. "Per noi organizzare il ‘Memorial Lomba’ è un orgoglio – dice il presidente del Miramare Basket, Alessandro Paci –. Abbiamo mantenuto il programma a sei squadre, ma ci teniamo soprattutto a ricordare una persona importante per il basket riminese e per noi. ‘Lomba’ ci ha trasmesso quel senso dello sport che in pochi, a livello giovanile, riescono a far passare".

Il torneo, che è dedicato alla categoria under 17 (annate 2008 e successive), è diviso in due gironi. Nel primo ecco i padroni di casa del Miramare, poi Bellaria e Morciano. Nel secondo ecco Basket Rimini, Tiberius e Misano. Si gioca nel pomeriggio di sabato 24 e nella giornata di domenica 25, con la finale riservata alle due vincenti. I campi di gioco, entrambi a Miramare, sono la media Di Duccio di via Parigi e la palestra Lombardini di viale Stoccolma.

Gli organizzatori sono Antonio Brienza e Alberto Saponi, con quest’ultimo che è stato allenato da piccolo proprio da Lombardini, prima di crescere verso un’ottima carriera senior che lo ha portato a essere protagonista e giocatore di valore. A raccontare il primo ‘Lomba’ è Marco Gasponi, amico di una vita. "La nostra storia nasce nell’83 al distretto militare di Forlì quando, da amici, scoprimmo che entrambi eravamo diretti ad Asti. Lì consolidammo un legame che poi, nel basket, è approdato qui a Miramare, per far crescere una società storica che adesso organizza questo torneo".

Il Memorial è stato vinto nel 2024 proprio da Miramare, che in finale ha battuto Insegnare Basket Rimini.