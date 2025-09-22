Memorial: sala stampa dedicata a Lello. La Mens Sana vince, ma perde Perin

MENS SANA

90

ETRUSCA BASKET

71

(21-15; 49-29; 75-50)

MENS SANA: Belli 9, Pannini 14, Perin, Calviani 7, Yarbanga ne, Pucci 8, Ferranti 8, Cerchiaro 5, Nepi ne, Cesaretti 2, Prosek 24, Jokic 13. Allenatore Vecchi

ETRUSCA BASKET: Emelani 6, Zaccagna 3, Mele, Scardigli 9, Iacopini 7, Eimanes 8, Capozio ne, Granchi 19, Bissok, Baldares 4, Cravero, Pedroni 15. Allenatore Martelloni

SIENA – La Mens Sana fa sua l’ultima amichevole del suo precampionato battendo San Miniato nel secondo Memorial Lello Ginanneschi. La brutta notizia arriva però dal campo visto lo stop di quello che forse è il giocatore più importante del roster, ovvero Perin. Già priva di Nepi e Yarbanga (oltre al lungo degente Neri ovviamente) tenuti a riposo per qualche acciacco, la Note di Siena pronti via e perde come detto anche il suo faro, ovvero Perin, che letteralmente alla prima azione si ferma toccandosi la gamba. Il play ex Piacenza non rientrerà più e nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sulle sue condizioni in vista dell’esordio in campionato di domenica contro Spezia. La speranza è che sia solo una contrattura o qualcosa di lieve. La gara nonostante queste pesanti assenze, alle quali si aggiunge anche quella del lungo Moretti, non al meglio, inizia molto bene per la Mens Sana che al 10’ è avanti di sei. Vecchi fa debuttare subito l’ultimo arrivato Cerchiaro e trova un buon impatto dai giovani soprattutto Ferranti e Calviani. L’Etrusca Basket San Miniato nel secondo parziale fa ancora più fatica soprattutto in attacco perché la Note di Siena difende con molta energia. A metà gara Siena è completamente in controllo, 49-29. Il divario resta ampio anche al rientro dall’intervallo lungo e si ingrandisce ulteriormente, 75-50 al 30’. Nel quarto conclusivo San Miniato, condizionata anch’essa dalle assenze, ricuce leggermente fino al -19 finale. Prima della palla a due al PalaEstra c’è stata la presentazione della prima squadra e del settore giovanile diretto da Binella e soprattutto l’intitolazione della nuova sala stampa e conferenze dedicata al grande tifoso e giornalista Lello Ginanneschi. Presenti oltre ai familiari di Ginanneschi, anche una rappresentanza della Contrada della Giraffa, della Lilt e del Gruppo Stampa Autonomo Siena. "Intitolargli questa stanza – dice il presidente della Mens Sana Francesco Frati – ci sembrava il modo migliore per ricordare un grande amico come Lello, indubbiamente legato al mondo dello sport e del giornalismo".

Guido De Leo