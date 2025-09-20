Memorial Sandro Finetti. Oggi e domani la sesta edizione al PalaPerucatti

Torna anche quest’anno il consueto appuntamento con il Memorial Sandro Finetti, arrivato nel 2025 alla sesta edizione. Oggi e domani il PalaPerucatti ospiterà un torneo fortemente voluto dalla Virtus per ricordare e celebrare una figura storica della società di Piazzetta Don Perucatti. Il torneo quest’anno vedrà coinvolte due categorie, Under 15 e Under 17. Oggi a scendere in campo saranno gli Under 15, un quadrangolare che vedrà affrontarsi Virtus Siena, Use Empoli, Basketball Club Lucca e Prato Dragons, con inizio alle 12.30 e la finalissima prevista alle ore 19. Domani spazio invece agli Under 17, nel quale scenderanno in campo Virtus Siena, Mens Sana, Basket Asciano e Pallacanestro Grosseto. Il programma vedrà le semifinali in mattinata a partire dalle 9,30. A seguire le squadre si recheranno nella Nobile Contrada del Bruco che ospiterà tutti gli atleti a pranzo presso la società L’Alba. Alle 16 finale per il terzo posto e alle 18 finalissima. Tutte le partite saranno ad ingresso gratuito.