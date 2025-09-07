Memorial Vianello. Il derby è di Ravenna

OraSì Ravenna 79Tema Sinergie Faenza 71

ORASI’ RAVENNA: Naoni 12, Feliciangeli 10, Brigato 8, Morena 2, Ghigo 5, Paolin 11, Jakstas 11, Paiano 4, Dron 2, Cena 14, Baroni ne, Flan ne. All.: Auletta

TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic ne, Bianchi 1, Rinaldin 3, Mbacke 9, Vettori 13, Van Ounsem 16, Longo 2, Fragonara 17, Dellachiesa ne, Santiangeli 10, Aromando. All.: Pansa

Note. Parziali: 19-26; 41-34; 60-55 Uscito per falli: Vettori

L’OraSì si aggiudica il Memorial Vianello, dedicato allo storico patron dei giallorossi, Roberto, scomparso nel marzo scorso a 76 anni. Gli alti e bassi da entrambe le parti sono stati il filo conduttore e Ravenna ha avuto il merito di essere stata più concentrata. La Tema Sinergie paga le assenze di Fumagalli (oggi giocherà i quarti dell’Europeo di 3x3) e di Romano, ma anche qualche sbavatura di troppo. Il primo quarto è però di marca Raggisolaris, bravi a prendere il controllo del match dopo pochi minuti, facendo valere la maggiore fisicità. L’attacco gira alla grande e con 9 punti filati di Vettori arriva il 26-19 di fine periodo. L’unico neo sono i due falli di Van Ounsem al 3’ che lo tengono fuori per tutto primo tempo.

L’OraSì reagisce e trova in Cena e Jakstas buoni terminali da sotto e Naoni un cecchino da fuori. Anche la pressione difensiva aumenta e arriva un break iniziale di 13-4 con tanto di sorpasso (32-30). Faenza segna soli 8 punti nel quarto, e all’intervallo Ravenna conduce 41-34. La ‘rumba giallorossa’ va in scena anche dopo il riposo con un break iniziale di 9-2 (50-36) grazie a Paolin, ma Faenza, che perde Bianchi per infortunio alla caviglia, reagisce e torna sotto 58-60. Feliciangeli non ci sta e firma 6 punti consecutivi per il nuovo allungo: 75-64 al 36’. Faenza non molla e con la tripla di Fragonara va sul 71-77 a 55’’ dalla fine. Feliciangeli però a bravo a sgusciare nella difesa manfreda e a segnare il 79-71 con cui cala il sipario.

Luca Del Favero