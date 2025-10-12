Mens Sana a Borgomanero. Vecchi: "Gara impegnativa". Stosa, esame San Miniato! Braccagni: "Gestiamo il ritmo"

Dopo il turno di riposo la Mens Sana torna in campo e lo fa a Borgomanero, in provincia di Novara, oggi alle 18 (diretta su radiosienatv). Una trasferta lunga ed impegnativa contro un team giovane ma che nell’ultimo turno ha saputo vincere a La Spezia dopo un tempo supplementare. A presentare la sfida in Piemontese il coach della Note di Siena, Federico Vecchi (nella foto).

"Ci aspetta la trasferta più lunga della stagione – dice il tecnico biancoverde – ma soprattutto una gara impegnativa contro una formazione giovane, ricca di talento e che viene da una ottima partita giocata nello scorso turno contro Spezia. Hanno vinto al supplementare ma per larghi tratti della sfida l’hanno controllata. Hanno nel veterano Benzoni il faro e la guida di un gruppo di ragazzi giovani ma come dicevo di talento che sicuramente avranno un futuro brillante".

In queste due settimane senza impegno ufficiali l’allenatore emiliano ha potuto lavorare con i suoi per migliorare ciò che ancora non lo soddisfa del tutto. "Stiamo proseguendo nel nostro percorso di crescita cercando di limare alcuni aspetti del nostro gioco e cercando di diventare un po’ più rapidi in alcune scelte – ammette l’ex Imola e Ravenna -. Stiamo provando a progredire nel nostro sistema sia offensivo che difensivo".

Tanti fin qui gli aspetti positivi messi in mostra dai suoi e non solo sul parquet. "Di questo gruppo mi sta colpendo la disponibilità. So bene che sto chiedendo a molti ragazzi delle cose assai diverse rispetto a quelle a cui erano abituati, e sto vedendo un ottimo spirito e un grande voglia di mettersi in gioco. Sicuramente questo è un presupposto importante. Percepisco da parte di tutti il desiderio di fare qualcosa di speciale perché sappiamo che indossiamo una maglia unica e che abbiamo un pubblico altrettanto unico che di da una spinta incredibile" ha concluso Vecchi.

Poi parola a Barou Yarbanga, uno dei migliori due settimane fa nell’esordio contro Spezia. "Veniamo da giorni di lavoro intenso – dice il lungo l’ex Ferrara – per migliorare le nostre mancanze e cercando di preparare al meglio la partita di Borgomanero che si preannuncia molto tosta. Contro Spezia abbiamo vinto da squadra dopo un primo tempo difficile. È stata una vittoria importante arrivata anche grazie al pubblico. Come va l’inserimento a Siena? Mi sto trovando bene sia nella città che in società. Sono molto felice di essere qui e spero di fare sempre meglio passo dopo passo" ha il classe 2005 originario del Mali. Guido De Leo