Mens Sana, al via la campagna abbonamenti. Rinnovata la partnership con Carrefour

Prende il via domani la campagna abbonamenti della Mens Sana Basketball ‘La Mens Sana è la sua gente’, realizzata anche quest’anno con Carrefour dopo il successo della passata stagione con tanti abbonati biancoverdi che hanno approfittato degli sconti riservati nei punti vendita Carrefour della provincia. Quattro le tipologie di tessera: Premium (con possibilità di riservare il posto per tutte le gare casalinghe) a 175 euro; intero (senza posto assegnato) 120 euro; curva a 100 euro e il ridotto per i giovani tra 14 e 21 anni o studenti universitari al costo di 70 euro. Il biglietto intero per la singola partita avrà un costo di 13 euro, il ridotto di 8. Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, sarà consegnato un depliant con le istruzioni per attivare la promozione ‘Carrefour ti regala l’abbonamento’ che consentirà agli abbonati di poter ricevere fino a 120 euro in buoni spesa. Per aderire occorre registrarsi sul sito etruriaretail.it/mens-sana-promo2025/: completata la procedura, ogni due settimane l’abbonato riceverà via mail un buono sconto da 5 euro, utilizzabile ogni 30 euro di spesa. "Ci tengo a ringraziare Etruria Retail – dice il presidente Francesco Frati – per le agevolazioni che Carrefour mette a disposizione dei nostri abbonati, ripetendo la positiva esperienza dello scorso anno. Grazie agli sconti sulla spesa, infatti, ai nostri abbonati viene sostanzialmente rimborsato l’abbonamento. Un altro ottimo motivo per sostenere la squadra al PalaEstra". Lo scorso anno le tessere staccate furono 678. "E’ difficile pensare di ripetere un numero così importante – conclude Frati –. Ma ci aspettiamo una crescita perché sentiamo molto vicini tifosi e città". La biglietteria sarà aperta al PalaEstra da domani e dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Fino al 12 settembre sarà garantito il diritto di prelazione agli abbonati Premium della stagione 24/25 oltre alla vendita degli abbonamenti Premium in posti non assegnati, abbonamenti interi e ridotti. Dal 15 di settembre tutti i posti assegnati e non confermati verranno rimessi in vendita. Gli abbonamenti di Curva saranno venduti dai ragazzi del ‘settorino’ di fronte all’ingresso Curva Sud il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 20. "Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Mens Sana Basketball – ha sottolineato Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail Carrefour – una realtà che rappresenta storia, passione e identità per Siena".

