Mens Sana: alla ricerca del nuovo coach per la stagione 2025/26

Sono giorni di attente riflessioni in casa Mens Sana legate alla scelta del tecnico che prenderà il posto di coach Paolo Betti sulla panchina della Note di Siena per la stagione 2025/26. Il dg Riccardo Caliani, con i vertici societari e gli sponsor del club stanno sondando diverse piste per trovare il profilo adatto. Nomi plausibili ancora non ne sono emersi mentre l’identikit, confermato anche dallo stesso dg, è invece chiaro. La Mens San cerca, compatibilmente con il budget e l’ambizione di fare un altro campionato di buon livello per consolidarsi ulteriormente in B Interregionale, un allenatore professionista che possa guidare uno staff tecnico che potrebbe essere simile a quello dello scorso anno con magari un’aggiunta. Una volta individuato il tecnico, sarà costruita la squadra. Le certezze, in attesa d capire il numero di under obbligatori nei primi dieci giocatori, sono fondamentalmente due. La prima è la conferma di capitan Pannini, che oltre a essere un elemento chiave dal punto di vista comportamentale ed emotivo, lo è anche dal punto di vista tecnico come ha dimostrato sul parquet specie nella seconda fase. La seconda certezza è invece l’addio del centro Ragusa, che non ha convinto del tutto e sarà sostituito da un altro lungo. Tutti gli altri, sia essi professionisti (come Prosek, Marrucci, Ivanaj e Jokic) sia no (Tognazzi, Belli e Pucci) saranno valutati dal nuovo coach. Probabile almeno qualche conferma per non snaturare un roster che ha fatto bene nella scorsa stagione. Proseguono intanto alcuni dei tornei giovanili. La Under 17 Eccellenza di Binella ha vinto 86-85 contro l’Etrusca Basket. Un successo giunto all’ultimo secondo da grande entusiasmo e fiducia in vista dell’ultimo impegno del girone, per provare a conquistare un posto alle F4. Alle Finali di Coppa Toscana ci sono andati gli Under19 di coach Spadoni dopo la vittoria per 51-48 contro l’Asinalonga.

Guido De Leo