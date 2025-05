Mens Sana: alla ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio di Paolo Betti

Congedato con i dovuti ringraziamenti coach Paolo Betti, autore di due ottime annate in biancoverde, la Mens Sana si concentra adesso sulla scelta del prossimo allenatore. Il presidente Francesco Frati e il dg Riccardo Caliani si prenderanno qualche giorno di tempo per decidere il profilo adatto a cui sarà affidato il roster, quasi certamente, almeno in parte, rinnovato. Primo nodo da sciogliere, legato alla costruzione della nuova squadra, è quello sull’obbligo o meno di due under 21 a referto nei primi dieci giocatori. Si tratterebbe nel caso di giocatori nati dal 2005 in giù e ciò condizionerebbe non poco le scelte delle società di B Interregionale. La prossima settimana si saprà se la proposta avanzata al Consilio Federale verrà approvata o meno.

Per il resto la sensazione è che si ripartirà da capitan Pannini che ha dimostrato di poterci stare eccome anche a questo livello e assolutamente decisivo nella seconda fase. Viceversa molto difficilmente Ragusa resterà in biancoverde, indipendentemente dalla scelta del nuovo allenatore. Le valutazioni del nuovo tecnico orienteranno invece le scelte legate ai vari Tognazzi, Belli e Pucci (preziosissimo il suo contributo da gennaio in poi) che nella vita fanno anche altro, così come sui giocatori che invece sono sostanzialmente professionisti come Marrucci, Prosek e Jokic. Quest’ultimo vista anche la formazione italiana, avendo militato per quattro anni nel settore giovanile di Varese, ha lo status di italiano e potrebbe avere richieste da altre società di B Interregionale o addirittura di B Nazionale. Per Ivanaj esiste una opzione di rinnovo a favore della società. L’atleta italo albanese ha fornito sicuramente un impatto tecnico e fisico importante ma prima di decidere sul suo futuro potrebbe essere decisiva l’idea di squadra del nuovo coach. Oggi intanto alle 18 al PalaEstra, la Under19 della Mens Sana guidata da coach Spadoni attende Asinalonga per lo spareggio per accedere alle Final Four di Coppa Toscana.

Guido De Leo