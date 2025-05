Mens Sana alla scelta: "Ora definiamo il budget"

Serviranno ancora un po’ di giorni alla Mens Sana per scegliere il coach a cui affidare la scomoda eredità di Paolo Betti che ha lasciato la panchina biancoverde dopo un ottimo biennio. A confermarlo è il dg Riccardo Caliani che a margine dell’incontro sulla collaborazione con la Virtus per il giovanile ha parlato della prima squadra. "Stiamo ancora facendo delle valutazioni – le parole del dg –. Ce la stiamo relativamente prendendo comoda perché la scelta dell’allenatore non è una scelta solo tecnica ma soprattutto strategica. La nostra società ha sempre pensato in questo modo. Il fatto che Betti non sia rimasto ci ha portato a dover prendere, con un po’ di anticipo, una nuova scelta progettuale che non sarà di un anno solo. Quindi dobbiamo pensarci molto bene anche in base a quelli che saranno i nostri obbiettivi". Tutto ruota intorno alla disponibilità economica.

"Stiamo definendo in queste ultime settimane il budget che ci consentirà di affrontare la prossima stagione, sperando di poter fare qualcosa in più di quella appena conclusa. La scelta dell’allenatore sarà una delle primissime che faremo una volta definito il budget: confido che la prossima settimana o al massimo entro i primi dieci giorni di giugno andremo a sciogliere il nodo". Di nomi però ancora non ne sono usciti. "Prima di fare telefonate e colloqui dobbiamo avere maggiori certezze legate al progetto che vogliamo prendere. Se vuoi prendere un tecnico di alto profilo non puoi non provare a costruire un roster all’altezza. Quindi è necessario capire bene che tipo di squadra saremo in grado di fare e soprattutto che tipo di progetto biennale o triennale saremo pronti ad offrire al nuovo tecnico. Un professionista? Vedremo, è uno step che va ponderato bene. La volontà di crescere però ci porta ad essere sempre più professionisti e soprattutto professionali".

Guido De Leo