Mens Sana: Ansaloni si complica!. E’ vicino l’ingaggio del play Perin

Sembra essersi complicata la pista che portava a Luca Ansaloni come nuovo coach della Note di Siena. Il tecnico bolognese classe 1967 e reduce da diversi anni nei settori giovanili di Virtus Bologna, Brescia e Tortona sembra infatti aver preso tempo. La Mens Sana gli aveva offerto la possibilità di tornare ad allenare in prima persona la prima squadra cosa che non faceva da anni (Ferentino in A2 nel 2016/17) ma quando sembrava tutto pronto per le firme sul contratto la proposta di un club di A1 (potrebbe essere Cantù, appena tornata nell’Olimpo del basket) sembra aver fatto vacillare Ansaloni che ha preso tempo per decidere. In Brianza l’ex Tortona potrebbe occuparsi ancora di settore giovanile ma anche essere assistente in prima squadra. Una prospettiva oggettivamente ghiotta che rischia di complicare i piani del direttore generale Caliani che dopo le trattative arenatesi con coach esperti come Griccioli o Bassi (era stato sondato anche Campanella) aveva puntato forte su Ansaloni anche per la sua conoscenza profonda dei prospetti più interessanti a livello giovanile decidendo di affidare a lui un programma pluriennale di crescita societaria e tecnica. Le prossime ore in questo senso saranno decisive ma il rallentamento così brusco di ogni trattativa lascia presupporre che la ricerca per il nuovo coach debba ripartire. Il mercato dei biancoverdi non è però bloccato, anzi. Di ieri la notizia, data da Spicchi d’Arancia, che la società biancoverde sia molto vicina a riportare alla base il play Marco Perin (nella foto), cresciuto proprio nel settore giovanile di Viale Sclavo e poi protagonista di una ottima carriera ad professionista in giro per l’Italia tra B Nazionale ed A2. Perin, grossetano classe 1993 (omonimo e concittadino ma non parente di Matteo Perin che fu meteora in biancoverde nel 2020/21) sarebbe in uscita dalla Bakery Basket Piacenza con cui ha militato a più riprese e in cui era tornato un anno vestendo anche i panni di capitano. Ovvio che un innesto del genere in cabina di regia alzerebbe automaticamente il livello del roster. Le parte sembrano vicine alla fumata bianca e da parte del giocatore, che come detto ha un passato importante in Viale Sclavo nel settore giovanile con anche dei titoli nazionali vinti, ci sarebbe la volontà di tornare a Siena nonostante il salto indietro in termini di categoria. Perin arriverebbe indipendentemente dall’allenatore, scelta che adesso potrebbe ulteriormente slittare di qualche giorno. Guido De Leo