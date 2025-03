Mens Sana: assalto alla Gallaratese. Betti: "Mi aspetto una bella partita"

Torna in campo questa sera la Note di Siena Mens Sana che al PalaEstra sfida (palla a due alle ore 21) Gallaratese per la quarta giornata della seconda fase. "E’ sicuramente una gara importante – dice coach Paolo Betti (nella foto) – come lo sono molte in questa fase della stagione. L’avversario è di livello, forse una delle più attrezzate ed esperte anche in termini di singoli del girone o comunque di quelle affrontate finora". Le vittorie su Varese e Serravalle hanno migliorato il morale dopo i quattro ko di fila a cavallo delle due fasi della stagione. "Per vincere stasera dovremmo cercare prima di tutto di pensare su noi stessi e a come crescere in alcune situazioni. Veniamo da due vittorie di fila che sono stati importante per farci credere ancora di più nel lavoro che facciamo durante la settimana. Mi aspetto una bella partita da parte nostra con un impegno difensivo importante di squadra e a maggior ragione contro formazioni molto esperte ci vuole grande energia e attenzione". Nei giorni scorsi ha lavorato col gruppo a pieno regime anche l’ultimo arrivato. "Ivanaj ha contribuito ad una delle migliori settimane di allenamento della stagione. Sicuramente il nuovo arrivo ci ha dato energia e qualità oltre che positività durante gli allenamenti. Sono fiducioso che possa dare il suo contributo anche in campo stasera". Se da un lato l’ex Viola Reggio Calabria sembra essere in discrete condizioni dall’altro gli acciacchi sugli esterni restano gli stessi dell’ultimo periodo. "Tognazzi sta stringendo i denti da tempo e anche stavolta per giocare prenderà degli antidolorifici. Belli poco prima della fine dell’ultimo allenamento ha preso un colpo ma vedremo insieme allo staff medico di recuperare anche lui" ha concluso Betti. Dopo l’impegno di questa sera contro i lombardi la squadra avrà poco tempo per riposarsi visto che la quinta giornata coincide col turno infrasettimanale a Collegno (Torino) mercoledì prossimo sempre alle 21. Il tour de force si concluderà invece domenica 16 alle 18 in casa contro Genova per la prima gara domenicale della seconda fase per Pannini e compagni. Infine una bella soddisfazione per il settore giovanile biancoverde. Bernardo Prestigi e Giulio Sgheri hanno ricevuto la convocazione a partecipare ad un allenamento nell’ambito del progetto Academy Camp del settore squadre nazionali. Il concentramento si svolgerà a Siena, in Viale Sclavo, il 12 marzo sotto la supervisione del direttore generale squadre nazionali, Salvatore Trainotti e Giuseppe Mangone, responsabile tecnico del progetto Academy. Al raduno sarà presente anche il fisioterapista della Mens Sana Matteo Interlandi.

Guido De Leo