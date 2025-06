Mens Sana: attesa per il nuovo allenatore, spunta il nome di Giulio Griccioli

La Mens Sana non ha ancora il suo allenatore ma la sensazione è che non manchi molto fumata bianca. Non sarà Alessio Marchini, almeno a leggere la secca smentita degli Herons Montecatini, club nel quale il coach spezzino è vice di coach Barsotti. L’identikit è però simile, ovvero un coach esperto di B Interregionale e un professionista della panchina. Nelle ultime ore però stanno tornando frequenti le voci legate a figure con esperienze a livelli più alti e oltretutto passate già da Viale Sclavo. Una di queste indiscrezioni porterebbe a Giulio Griccioli, tecnico del settore giovanile e poi della prima squadra biancoverde in A2 tra il 2016 e il 2017. L’ultima esperienza del coach senese è in Cina, dove era giunto insieme a Simone Pianigiani. La suggestione, perché per ora è solo una suggestione, farebbe presupporre un budget discreto per la squadra visto che, almeno in linea teorica, difficilmente un tecnico dell’esperienza di Griccioli accetterebbe di guidare una squadra con poche ambizioni. Per quanto riguarda la costruzione del roster c’è inoltre una importante novità. Al momento infatti non è entrata in vigore (e difficilmente lo sarà per la prossima stagione) la regola che la Fip, d’accordo con i comitati regionali, sembrava orientata a inserire riguardante l’obbligo di due under a referto nei primi dieci giocatori. I giovani (dovranno essere due nati dal 2005 in giù) ci saranno ma solamente nei dodici, così come nelle stagioni appena passate. Per cui i club, volendo, potranno optare per un roster con dieci over (ciò dal 2004 in su) a referto più i consueti due elementi giovani, reclutabili dalle formazioni under, a completare la panchina. A questo punto alcune strategie del mercato biancoverde, soprattutto per i giocatori come alternative ai titolari, potrebbero cambiare.

Guido De Leo