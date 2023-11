Mens Sana, buon test con ‘Castello’. Coach Betti: "Ce la siamo giocata"

La Mens Sana Basketball giovedì sera era impegnata nel test amichevole di Castelfiorentino contro i padroni di casa, militano in B Interregionale. Lo scrimmage, terminato 79-66 (19-19; 37-32; 63-52) in favore dei padroni di casa, è comunque servito ai ragazzi di coach Paolo Betti per tenere alta la concentrazione in vista del ritorno in campo in gare ufficiali, previsto tra sei giorni nella trasferta di Pisa in casa del Cus alle 21,15. "Si è trattato di un buon allenamento – le parole di coach Betti (nella foto) – che ci ha permesso di fare un test a ritmi alti contro una squadra di categoria superiore e che non fa passare troppo tempo tra una partita e l’altra in campionato. Ce la siamo giocata quasi in ogni quarto a Castelfiorentino, sono partite che ti allenano a situazioni in cui serve un impegno fisico e di concentrazione oggettivamente più elevato". Adesso testa al Cus Pisa senza dimenticare che due giorni dopo al PalaCorsoni arriverà Carrara. "Il calendario non è dei migliori visto che non ci saranno neanche 48 tra una partita e l’altra – ammette l’allenatore della Mens Sana -. Dovremmo essere bravi non solo da un punto di vista fisico ma anche mentale. C’è da lavorare molto per crescere ancora come squadra e come gruppo". In vista della gara di Pisa e della successiva contro Carrara (fissata appunto per sabato 4 novembre alle 17) coach Betti potrà contare su tutto il roster, considerando che Pannini a Pontedera ha dato ottimi segnali giocando i suoi primi minuti della stagione e che anche Brambilla, assenze nell’ultimo turno per un lutto familiare, sarà nei ranghi.

g.d.l.