Mens Sana Coach Betti: "Concentrazione"

Sabato alle 19 a Firenze, in casa Sancat, torna in campo la Mens Sana per la prima giornata del girone di ritorno dopo una ottima prima parte di stagione per i biancoverdi. A fare il punto dopo il giro di boa, che ha visto Pannini e compagni in testa in solitaria alla classifica del girone B di serie C, coach Paolo Betti. "Ci teniamo stretti il primo posto conquistato con il successo di Livorno – la parole del tecnico biancoverde – ma siamo consapevoli che manca ancora tutto il girone di ritorno e che la classifica è davvero molto corta. Dobbiamo rimanere molto concentrati". Dall’esterno la sensazione è che stia crescendo molto la consapevolezza dei propri mezzi nel groppo. "Lo spirito di squadra e la voglia di migliorare tutti insieme è stato l’aspetto più importante a mio avviso. Da agosto ad oggi la squadra è cresciuta molto e dobbiamo continuare così". Sabato sera ci sarà un esame sulla carta molto complicato, come è stato quella dell’ultimo turno contro Don Bosco Livorno. "Rispetto all’andata Sancat è molto cambiata – prosegue Betti - e lo conferma il fatto che dopo quella gara (vinta dalla Mens Sana 96-61, ndr) abbiamo fatto lo stesso numero di punti. E’ un campo difficile e per noi è un’altra tappa fondamentale. C’era grande curiosità da parte mia e dei ragazzi di capire quale poteva essere il nostro livello anche contro formazione che non conoscevamo e siamo contenti anche se l’ultima partita ha dimostrato che abbiamo margini di crescita senza pensare troppo alla classifica e a ciò che abbiamo fatto finora". Betti infine parla dei suoi primi mesi in Viale Sclavo e di come la società stia lavorando. "Lo staff sta facendo un grande lavoro, c’è grande voglia di fare anche qualcosa in più rispetto al ruolo che ognuno ha. Vedo grande attaccamento al club e alla città – ha concluso - che sto scoprendo e che mi danno grande stimolo. Le cose stanno andando bene e tutti noi teniamo a far si che continuino ad andare bene". Per la prossima sfida la squadra dovrà fare a meno dei suoi tifosi (che nel frattempo hanno affisso uno striscione al PalaEstra per omaggiare la memoria di coach Ezio Cardaioli) visto che non saranno messi a disposizione tagliandi da parte di Sancat data la capienza ridotta dell’impianto (solo 99 posti).

Guido De Leo