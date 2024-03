Mens Sana, cresce l’attesa per San Vincenzo. Brambilla: "Partita difficile, ma siamo pronti"

C’è grande attesa nell’ambiente della Mens Sana per la prima partita della seconda fase, in programma domani alle 18 a San Vincenzo contro i padroni di casa guidati in panchina da coach Baroni e sul parquet dal lontano ex Camillo Bianchi. Iniziare col piede giusto sarebbe davvero importante per confermare l’ottimo cammino della prima fase anche se non sarà facile visto l’ottimo livello di gioco espresso dai livornesi, grande sorpresa del girone A dove hanno chiuso al secondo posto dietro al Costone. Ne è convinto il play biancoverde Alessandro Brambilla (nella foto). "Da una settimana ci alleniamo tutti insieme, con attenzione e buoni ritmi. San Vincenzo è una ottima squadra, con giocatori che sono insieme da tanto tempo e che ha ottime individualità. La conosciamo bene e stiamo preparando bene la partita consapevoli delle difficoltà, anche perché è comunque l’esordio nella seconda fase". Brambilla ha saltato le ultime uscite del primo girone per infortunio ma adesso sempre essersi messo il momento difficile alle spalle. "Si, adesso mi sento bene e mi sto allenando con i compagni già da un paio di settimane. Non vedo l’ora di giocare e dare una mano ai mei compagni". A San Vincenzo dovrebbero seguire la squadra più di cento tifosi, un numero impressionante vista la categoria e le dimensioni degli impianti di serie C. "Sicuramente siamo tutti molto gasati e felici del sostengo che ci danno. Speriamo di potere vedere i nostri tifosi esultare con noi domenica". Per la prima partita della seconda fase in programma alle 18 di domenica la società ospitante ha comunicato che il costo dei biglietti sarà di 8euro e sarà possibile acquistarlo presso la biglietteria del Pala Lauro Giovani di San Vincenzo. Gli abbonati, come sempre, potranno vederla gratuitamente grazie alla piattaforma di Starplane. Chi non avesse ricevuto il link può scrivere una mail a basketball@menssana1871.org.

Guido De Leo