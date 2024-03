Mens Sana da applausi: Prato va ko. Battuta la favorita e primato più solido

MENS SANA

87

SIBE PRATO

78

MENS SANA: Brambilla, Pannini 9, Iozzi 7, Giorgi ne, Marrucci 16, Figus ne, Puccioni 13, Sabia 5, Cucini 2, Prosek 21, Tognazzi 14. Allenatore Betti.

PRATO: Manfredini 9, Geromin, Artioli 16, Magni 11, Staino 9, Berni 6, Pinelli ne, Casella 19, Salvadori 3, Forti 3. Allenatore Pinelli.

Parziali: 9-14, 39-36, 60-61.

SIENA – Nella seconda gara della poule promozione la Mens Sana, dopo battaglia incredibile e un inizio difficile, batte la favorita Prato e consolida il primato. Davanti ad una importante cornice di pubblico, le polveri della squadra di Betti sono decisamente bagnate in avvio: 1-4 pratese dopo 3 minuti. Iozzi sblocca i suoi dopo la tripla dell’ex Casella. Le difficoltà offensive restano, 7-12 a 3’38’’ dalla prima sirena. Dopo 10 minuti il tabellone del PalaEstra recita un surreale 9-14 figlio di un emblematico 15% in attacco. Puccioni prova a suonare la carica ma la palla non entra praticamente mai neanche quando i tiri sono preso bene. Sul -8 Betti chiama time per provare a riorganizzare le idee. Dal minuto di sospensione arriva finalmente un 8-0 che rimette in equilibrio la sfida del PalaEstra, 19-19 al 14’. La gara si ‘stappa’ e diventa finalmente godibile, la bomba di Pannini vale il 29-25 senese a 3’ scarsi dall’intervallo lungo. A metà gara la Mens Sana è avanti di 3. La corazzata pratese inizia forte alla ripresa delle ostilità e arriva subito il controsorpasso, 39-40 firmato Magni e Casella. L’equilibrio resta immutato con le triple di Tognazzi e Forti. La ‘Note di Siena’ ritrova le sue folate offensive e tenta un nuovo allungo (+4) ma, Prato non molla e resta attaccata nonostante i quattro falli del totem Salvadori. Il 2/2 di Tognazzi dalla lunetta vale il +6 ma anche una volta la Sibe ricuce e torna avanti sulla sirena: +1 Prato al 30’ complice una brutta palla persa dai biancoverdi nell’ultima azione. Staino dalla distanza è un rebus per la difesa di Betti ma la gara resta apertissima, 64-66 al 34’. La stazza e l’esperienza di Prato nel finale sembrano giocare un ruolo decisivo anche se Iozzi riavvicina i suoi, -2. L’inerzia si sposta un’altra volta e la tripla di Marruci significa ritorno avanti, 73-72. Casella, ex che non lasciò un ricordo memorabile per una stagione in A2, è però un fattore a questo livello. Ci si mette anche il quinto fallo di Tognazzi (gli ultimi due praticamente di fila) e Siena perde il suo miglior attaccante negli ultimi 2’. Marrucci col gioco da tre punti segna il 79-75 a 1’35’’. Prosek fa 2/2 ai liberi, Magni invece sbaglia entrambi, 81-75. Marrucci e Puccioni sono precisi dalla lunetta e segnano il canestri della staffa, vince la Mens Sana.

Guido De Leo