Mens Sana e coach Betti sempre più lontani. La società è pronta a virare su un altro tecnico

Potrebbe arrivare nelle prossime ore qualche notizia legata alla Mens Sana Basket e alla guida tecnica per la stagione 2025/26. Negli ultimi giorni i colloqui tra coach Paolo Betti (nella foto) e la società si sono fatti più intensi e seppur il club avesse ritenuto idoneo proseguire il percorso con l’ex allenatore di Castelfiorentino, reduce da due eccellenti annate, le strade potrebbero invece dividersi di comune accordo e con grande stima reciproca. Il condizionale è d’obbligo ma Betti potrebbe decidere per fermarsi un po’ dopo due stagioni come detto bellissime ma allo stesso molto stressanti, specie l’ultima, soprattutto per chi come lui fa l’allenatore di basket part time. In caso di addio di Betti la soluzione più gettonata, al di là dei nomi, potrebbe essere quella di puntare forte, come molte altre società del girone di B Interregionale, su un coach professionista che magari possa ereditare dallo stesso Betti almeno una parte dell’ottimo staff tecnico che la società è riuscita a formare negli anni. La sensazione è che come detto nei prossimi giorni o al massimo la prossima settimana la Mens Sana ufficializzerà le prime decisione tecniche per la prossima annata.

Nel frattempo proseguono i tornei giovanili per le formazioni di Viale Sclavo. In Coppa Toscana la Under17 Eccellenza di Binella ha vinto in casa di Lucca per 55-47. "Abbiamo iniziato molto bene andando all’intervallo sul +16. Un terzo quarto però con troppi errori da parte nostra ha riaperto la partita. Nel finale punto a punto, i ragazzi sono stati molto bravi a non perdere lucidità in attacco e a difendere ottimamente di squadra, portando a casa due punti fondamentali per la corsa alle Final4". Così l’assistente di Binella ed ex giocatore biancoverde Duccio Benincasa. Sconfitta invece la Under17 Gold, guidata da coach Labardi che sempre in Coppa Toscana ha ceduto a Montevarchi (84-51). Infine, la società ha annunciato che martedì prossimo alle 20 a ‘I Parolai’ in via Simone Martini andrà in scena una serata in collaborazione con ‘Io Tifo Mens Sana’ per festeggiare la permanenza in categoria e per salutare staff, giocatori, dirigenti e tifosi che hanno reso possibile tutto questo. I posti sono limitati, pertanto è necessaria la prenotazione al numero di 3392109847 entro e non oltre lunedì. Il costo è di 15 euro a persona.

Guido De Leo