Mens Sana e Costone ancora faccia a faccia. Brivido derby. Betti: "Carichi e consapevoli". Terrosi: "Massima serietà"

Tutti negli ultimi 40 minuti. La Mens Sana oggi alle 18 contro il Costone si gioca il traguardo più importante visto che solo vincendo ci sarebbe ancora la possibilità di qualificarsi alla fase successiva nel gruppo delle prime sei squadre. "Sarà una sfida – dice Betti (nella foto) – importante per tanti motivi, in più è un derby e ci sarà un palazzetto pieno. Sappiamo che per noi è decisiva e non vediamo l’ora di scendere in campo. Siamo carichi e consapevoli dell’importanza della partita. Ora non è il momento di pensare a ciò che è accaduto nelle ultime due partite. Dobbiamo guardare a tutto ciò che abbiamo fatto in questa stagione: siamo arrivati all’ultima giornata della regular season e ci mancano due punti che potrebbero essere decisivi e quindi pensiamo ad entrare in campo col miglior atteggiamento possibile e con la massima grinta per coinvolgere il nostro pubblico". Derby a parte l’avversario, anche se reduce da un periodo poco brillante, è di livello. "Il Costone è una squadra esperta, ben allenata, con giocatori di talento ma noi dobbiamo provare a pensare solo a noi stessi, ad entrare in campo con le facce giuste e la mentalità giusta e partite forte da subito. Ai ragazzi chiedo questo visto che sono stati capaci di farlo spesso specie in casa e tenendo duro in difesa. Solo così potremmo veramente sfruttare l’ambiente che ci sta intorno e che ci da molta carica ed affetto". Mancherà sicuramente Neri che a Empoli si è fermato di nuovo. La sua stagione potrebbe essere infatti già terminata per il riacutizzarsi del problema ai tendini che lo affligge da inizio campionato. "Matteo purtroppo non sta bene – ammette Betti – ha fatto di tutto per rientrare e darci una mano ma purtroppo si è fermato di nuovo. Proveremo a sopperire tutti insieme alla sua mancanza". Possibile un ritorno sul mercato da parte del dg Caliani specie se la Note di Siena sarà inserita nel girone per evitare i playout. Con una salvezza che in quel caso sarebbe tutta da conquistare non avrebbe senso correre rischi. Oggi infine la biglietteria sarà aperta dalle 16,45 e saranno venduti anche i tagliandi riservati al settore ospiti. La Mens Sana invita coloro che volessero acquistare il tagliando per il settore ospiti di richiederlo espressamente al botteghino. Le porte del PalaEstra saranno aperte a partire dalle 17.

Guido De Leo