Mens Sana e Costone: domani l’attesissima stracittadina. Montomoli: "Obiettivo raggiunto. Ora derby al massimo"

La Mens Sana si prepara al derby di domani alle 18 contro il Costone con la consapevolezza che solo vincendo ci sarebbe ancora la possibilità di qualificarsi alla fase successiva nel gruppo delle prime sei squadre. In sostanza Pannini e compagni devono vincere e sperare che una tra Arezzo e Quarrata non conquisti i due punti altrimenti sarebbe tutto inutile. Mancherà sicuramente Neri che a Empoli si è fermato di nuovo. La sua stagione potrebbe essere infatti già terminata per il riacutizzarsi del problema ai tendini che lo affligge da inizio campionato. Possibile un ritorno sul mercato da parte del dg Caliani specie se la Note di Siena sarà inserita nel girone per evitare i playout. Con una salvezza che in quel caso sarebbe tutta da conquistare non avrebbe senso correre rischi. Viceversa, in caso di accesso alla fase per giocarsi un posto ai playoff, il roster potrebbe non essere toccato.

Intanto una notizia dal settore giovanile. Si chiama "Diamoci un Metodo" il nome del nuovo progetto della Mens Sana Basketball, indirizzato allo staff tecnico del settore giovanile e che si pone l’obiettivo di fornire ai tecnici alcune nozioni e dare loro indicazioni di carattere metodologico e comunicativo. Questo nuovo percorso inizierà a febbraio grazie al contributo di Paolo Benini, docente Universitario, medico, psicologo clinico, psicoterapeuta ed esperto di psicologia della alta prestazione e che vanta nel suo curriculum sportivo incarichi di prestigio nel settore giovanile ed olimpico della Federvela e della Federazione Italiana Nuoto. "Ringraziamo il professor Benini per aver scelto di mettere la sua professionalità a disposizione della Società e del nostro staff tecnico - commenta il Presidente della Mens Sana Francesco Frati -. La sua esperienza pluriennale in ambito sportivo è garanzia di qualità nello svolgimento di un percorso di crescita dei nostri allenatori, dai più giovani a quelli più esperti"- "Sono davvero entusiasta di poter collaborare con una realtà storica e prestigiosa come la Mens Sana – afferma Benini - che rappresenta una realtà in crescita dello sport. Non deve porsi limiti e deve essere al contempo realista. Questo progetto nasce dalla convinzione che il lavoro degli allenatori dei settori giovanili abbia un valore altissimo, talvolta messo in ombra dalle luci della ribalta dei settori senior".

Guido De Leo