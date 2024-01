Mens Sana e Costone guardano già avanti. Betti e Tozzi, i due coach allo specchio

La quinta vittoria di fila e la qualificazione alla fase successiva ormai in tasca hanno confermato il bel momento che attraversa la Mens Sana. Pur senza due giocatori nelle rotazioni, da tre gare i ragazzi di coach Betti hanno saputo sopperire alle assenze sfoderando tre vittorie larghe quanto pesanti. Adesso però c’è un’altra gara all’orizzonte, domenica su un parquet difficile come quello di Carrara. "Siamo ormai prossimi a tagliare il traguardo per l’accesso alla seconda fase – aveva detto il tecnico biancoverde dopo il successo sul Cus Pisa – ma pensiamo a Carrara che è l’ultima di un quartetto di gara ravvicinate a cui teniamo molto. Le prime tre sono andate bene e vogliamo continuare così".

Poi sugli infortunati. "Penso che Puccioni rientri dopo il turno di riposo di domenica 28 gennaio (quindi il 3 febbraio nello scontro diretto contro Pino Dragons Firenze, ndr) mentre per Brambilla vediamo se si allenerà con la squadra tra oggi e domani, potrebbe essere della gara di domenica e allungare le rotazioni degli esterni". La partita, al di là dei due punti che hanno certificato un accesso praticamente scontato alla seconda fase, è servita per ‘vendicare’ il ko dell’andata arrivato dopo aver dilapidato più di 20 punti di vantaggio. "Sicuramente una sconfitta come quella della gara di andata a Pisa è una di quelle che non si dimenticano facilmente. È stata una delle motivazioni che ci siamo detti prima della gara. insieme a quella che volevamo continuità dopo la bella affermazione di Agliana. Adesso pensiamo a Carrara, non sarà facile. Sono una buona squadra che ha avuto qualche difficoltà, ma sono pericolosi. Poi ci prepareremo per Pino Firenze, importante perché nella seconda fase ci porteremo dietro i punti conquistati con chi sfideremo di nuovo".

