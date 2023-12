Mens Sana e ‘Note di Siena’: uniti per vincere. Frati: "Abbiamo la stessa voglia di emergere"

Si è alzato il sipario sul title sponsor della Mens Sana Basketball, ovvero l’azienda che affiancherà il nome del club di Viale Sclavo prendendo il posto lasciato libero dalla fine della scorsa stagione da Named. Si tratta di ‘Note di Siena’, brand che richiama alle fragranze ed ai profumi della città e che ha tanta voglia di crescere proprio come la neonata (dopo lo spin off estivo) società biancoverde, che da ora in avanti porterà le ‘Note di Siena’ in giro per tutta la Toscana e non solo, grazie alla popolarità del proprio brand. "Siamo felicissimi di annunciare questo accordo – ha detto ieri alla presentazione il presidente della Mens Sana Basketball Francesco Frati - che per noi è molto importante sotto tanti punti di vista. Con il presidente Gianluca Rotondi, che ringrazio per la disponibilità e l’entusiasmo che ha mostrato fin dai primi incontri, ci siamo trovati da subito in totale sintonia, con il comune obiettivo di dar vita ad un progetto pluriennale che consenta a noi ed a ‘Note di Siena’ di crescere insieme. ‘Note di Siena’ rappresenta un brand nuovo, che richiama alla storicità ed all’unicità delle emozioni che la città di Siena riesce a regalare anche a chi, come Gianluca, non è nato nella nostra città ma se n’è innamorato successivamente frequentandola da studente universitario. Le stesse emozioni che continua a regalare la Mens Sana, che ha saputo onorare e rappresentare con orgoglio la città di Siena in Italia e in Europa. La voglia di crescere di Note di Siena è la stessa voglia di crescere che abbiamo manifestato sin dall’estate e che i nostri ragazzi stanno incarnando magnificamente in campo, visto che siamo ancora primi nonostante il ko di Firenze. C’è un bello spirito di squadra e per noi si tratta del proseguo di un cammino nato dopo il secondo fallimento con molti ragazzi cresciuti nel settore giovanile e che hanno particolarmente a cuore le sorti della Mens Sana". Infine i ringraziamenti. "Oltre a Rotondi e al suo entourage, voglio ringraziare gli amici e i tifosi che hanno contribuito al buon esito di questa partnership. Guido Guidarini, membro del direttivo dell’Associazione Io Tifo Mens Sana, nel frattempo divenuta parte della compagine societaria, ha avuto un ruolo importantissimo, al pari di Marco Turchi che ha introdotto a Gianluca Rotondi il progetto della Mens Sana Basketball. Mi fa molto piacere - conclude Frati - vedere così tante persone che, con ruoli e posizioni diverse, si stanno interessando alle sorti della nostra realtà, provando a dare un contributo alla crescita di una società che ha rappresentato in passato, e speriamo possa tornare a rappresentare, una vera eccellenza della città di Siena".

Guido De Leo