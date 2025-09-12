Mens Sana e San Giobbe, sfida all’Estra Forum. Vecchi: "Allenamenti duri". Debutta Raffaelli

La Mens Sana torna in campo questa sera a Chiusi per un test sulla carta molto probante dopo le buone sensazioni che il memorial dedicato a Giorgio Brenci ha lasciato nel gruppo. "Gli esami veri e propri inizieranno dal 28 con il campionato – ha detto coach Federico Vecchi (nella foto) – ma sicuramente ogni test è importante in questa fase della preparazione in cui stiamo cercando di gettare le basi per una identità di squadra in modo da consolidare idee di gioco, sia difensive che offensive, in vista delle gare che contano. Chiaramente tutto ciò ha un piccolo prezzo in termini di brillantezza perché non nascondo che ci stiamo allenando con grandi volumi di lavoro. Le due partite di oggi e domani saranno due ottimi momenti di verifica per noi e credo di crescita per la squadra. Una occasione per me e per i ragazzi di aumentare la conoscenza reciproca e mettere in campo ulteriori elementi per programmare il proseguo della stagione". In vista del match di oggi a Chiusi ha parlato anche il lungo biancoverde Balsa Jokic, uno dei migliori nel derby contro il Costone. "Stiamo andando bene – dice il numero 44 - siamo reduci dalla vittoria del torneo Brenci ma questo è il passato. Piano piano vedo dei miglioramenti e oggi contro una squadra di B Nazionale può essere un’altra buona occasione di crescita per tutti noi. Cercheremo di fare il massimo contro una squadra forte per prepararci al meglio. Io mi sento bene, in una società in cui si respira un clima molto professionale. Sono contento del gruppo che si sta formando, sia nel team che nello staff. Stiamo lavorando duramente per essere pronti per l’inizio del campionato" ha concluso il montenegrino.

La società ieri intanto ha comunicato l’accordo di partnership con il Gruppo Performance per l’assistenza medica e riabilitativa dei giocatori. L’accordo prevede anche che gli abbonati della Mens Sana Basketball, possano usufruire di uno sconto su tutte le prestazioni mediche e chirurgiche presentando copia, al momento della prestazione, dell’abbonamento nominale per la stagione 2025/26. "Siamo felici che il Gruppo Medico e Riabilitativo Performance entri a far parte della nostra rete di partnership per la stagione 2025/26 – queste le parole del dg Riccardo Caliani –. Ringrazio Performance per aver sposato il nostro progetto decidendo di sostenerci".

Guido De Leo