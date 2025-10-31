Mens Sana e Stosa Virtus verso la stracittadina. Capitan Pannini: "Ci stiamo preparando bene"

Mancano solo due giorni alla prima stracittadina stagionale per la Note di Siena che al PalaEstra prosegue gli allenamenti in vista della sfida contro la Virtus di coach Evangelisti. A parlare del momento dei biancoverdi il capitano Edoardo Pannini (nella foto), che al sito ufficiale del club ha sottolineato il buon periodo dei suoi reduci da due larghe vittorie contro l’Olimpia Legnaia e Grantorino.

"Veniamo da una bella prestazione – dice Pannini – e non era scontato visto che Grantorino, anche se è ancora a zero punti in classifica, si era sempre giocata le partite alla pari con tutti gli avversari, vedi ko contro Spezia di due punti la settimana precedente. Per noi era una gara importante perché volevamo a tutti i costi la nostra prima vittoria in trasferta e siamo contenti di come sia arrivata, benché nei primi dieci minuti abbiamo fatto un po’ di fatica specie in difesa. Poi abbiamo alzato il livello prendendo fiducia".

Poi sul derby. "Sappiamo bene che sarà una partita difficile – dice il numero 4 della Mens Sana – ma allo stesso tempo è sicuramente è una di quelle belle da giocare e da vivere. Ci stiamo preparando bene, direi praticamente dall’inizio della stagione, per arrivare pronti a gare di questo tipo. La Virtus è una squadra forte, che ha iniziato bene il campionato. Hanno molti elementi giovani ma di grande qualità ed esperienza visto che sono diversi anni che sono a questo livello e sanno bene come si giocano partite così. Dovremo cercare di fare il nostro gioco nel miglior modo possibile e tenere l’alta l’intensità per tutti i 40 minuti cercando possibilmente di partite forte traendo energia dall’ambiente che ci sarà. Ho giocato diversi derby ma l’emozione prima di una stracittadina è sempre la stessa. Spero come detto che ci sia un bell’ambiente e potremmo goderci un’atmosfera che c’entra poco con la categoria dove siamo".

Infine su Pianigiani. "Figura di grande importanza per il club – conclude sorridendo il capitano – per ciò che ha vinto e non solo. In quegli anni ero a pulire il parquet a bordo campo e sarò molto emozionato". Sul ritorno dell’ex coach di Nazionale, Fenerbahçe e Olimpia Milano si è espresso anche il presidente biancoverde Francesco Frati. "La consegna del premio Mens Sana Basketball Ambassador in The World – afferma Frati - sarà anche l’occasione per salutare Simone Pianigiani, un senese purosangue, nato cestisticamente al PalaEstra, che prima ha portato al successo la Mens Sana in Italia e in Europa. A Simone la Mens Sana deve un gran numero di successi e il premio che riceverà è il miglior modo per riconoscergli la nostra gratitudine".

Guido De Leo