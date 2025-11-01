Mens Sana e Stosa Virtus, domani si fa sul serio. Calvellini ha fiducia: "Ci faremo trovare pronti"

La Mens Sana si allena nel suo quartier generale di Viale Sclavo in vista del derby di domani contro la Stosa Virtus. In casa biancoverde c’è entusiasmo e determinazione dopo i due larghi successi consecutivi delle ultime giornate ma anche consapevolezza che la prima stracittadina dell’anno sarà allo stesso tempo il primo vero banco di prova stagionale per una Note di Siena ancora in rodaggio. L’avversario è infatti di pari livello e il match potrebbe essere equilibrato e apertissimo. Tutti disponibili per coach Vecchi, con Perin che sembra essere sempre più dentro il sistema biancoverde così come Nepi, ex di turno, e determinante in attacco nelle ultime due uscite. Prima della palla a due domenica il pubblico del PalaEstra potrà assistere a un momento speciale dedicato al settore giovanile. Prima della sfida infatti, le formazioni Under15 Gold, Under15 Eccellenza, Under17 Eccellenza e Under19 Eccellenza nate dalla collaborazione tra Mens Sana e Virtus sfileranno sul parquet per salutare il pubblico biancoverde e rossoblu. Un gesto significativo, che rappresenta la sinergia tra le due società al di la delle rivalità sportive e un segnale forte per tutto il movimento cestistico cittadino.

Ma il pre gara sarà inevitabilmente monopolizzato o quasi dal premio ‘Mens Sana Basketball Ambassador in The World’ che verrà consegnato a Simone Pianigiani. "Sono onorato che la società e SienaPost abbiano pensato a me – afferma Pianigiani - perché anche se ormai da tanti anni la mia vita professionale si è sviluppata lontano da Siena, è proprio da Viale Sclavo che tutto è iniziato. La Mens Sana, intesa proprio come luogo fisico, è stata per quasi quarant’anni il posto dove senza dubbio ho trascorso la maggior parte del mio tempo. I successi ottenuti tra il 2006 ed il 2012 hanno rappresentato l’apice, ma quello che mi piace ricordare sono anche gli anni precedenti da assistente e quando, a livello giovanile, abbiamo iniziato ad essere una delle realtà riferimento in Europa. Sono particolarmente felice di tornare domenica al palasport, in primis per la società che sta cercando di riportare la Mens Sana a livelli più vicini alla sua storia, ma anche perché sarà l’occasione per salutare tanti vecchi amici che non vedo da ormai troppo tempo" ha concluso.

Guido De Leo