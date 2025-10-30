Mens Sana e Stosa Virtus: conto alla rovescia per il derby. E’ tempo di acquistare i biglietti di accesso al PalaEstra

Prosegue il percorso di avvicinamento della Stosa al secondo derby stagionale. Domenica alle 18 al Palaestra i rossoblu scenderanno in campo contro la Note di Siena Mens Sana in una partita che mette di fronte due squadre che, al netto del turno di riposo già osservato dai biancoverdi, hanno subito fin qui solamente una sconfitta. La Virtus è reduce dalla bella affermazione casalinga di domenica scorsa contro la Spezia, due punti arrivati al termine di un match molto complicato e combattuto, vinto dai rossoblù grazie allo spirito di gruppo e ad una difesa che fino a questo momento è la terza migliore del girone dietro solamente a Costone e Empoli. In vista del derby la squadra rossoblù si sta allenando fin da martedì con grande intensità per cercare di presentarsi al meglio ad un appuntamento molto sentito anche da tutto il popolo virtussino. Si attendono infatti sulle tribune di Viale Sclavo diverse centinaia di tifosi rossoblù, visto che la prevendita dei biglietti riservati agli ospiti sta andando a gonfie vele. I tagliandi messi a disposizione dalla Mens Sana per i tifosi della Virtus si possono acquistare tutti i giorni e fino a sabato pomeriggio presso il bar del PalaPerucatti. Questi i prezzi: 13 euro per il biglietto intero, 8 per il ridotto dai 16 ai 21 anni e tagliando gratuito invece per gli under 16.