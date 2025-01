Mens Sana e Virtus: comincia il 2025. Riflettori già puntati sul derby del 18

Inizia domani il 2025 per la Note di Siena Mens Sana e per la Stosa Virtus, entrambe impegnate in una difficile caccia ad uno degli ultimi due posti (dei primi sei) ancora in palio. La formazione di coach Betti sulla carta ha un impegno meno complicato rispetto ai rossoblù visto che se la vedrà con l’Abc Castelfiorentino, fanalino di coda e già condannata a giocare la seconda fase della stagione con le ‘seconde’ sei del girone, che arriverà domani al PalaEstra alle 18. Una sfida da non fallire assolutamente per Pannini e compagni se vogliono mantenere vivo il sogno di una seconda fase a caccia dei playoff.

Come detto la Virtus invece se la giocherà contro una delle formazioni più forti ed in forma del girone, ovvero il Basket Lucca, primo della classe insieme a San Miniato e protagonista di una stagione davvero ottima fino a questo momento. Lucca all’andata al PalaCorsoni conobbe però una sconfitta meritata, motivo in più per Olleia e compagni per provarci fino alla fine anche perché i rossoblu sono nel loro miglior momento con tre successi di fila, derby contro il Costone incluso, che hanno riaperto prospettive di classifica fino a poche settimane decisamente più complicate.

Il cammino delle due senesi prevede che nel turno successivo sia la Mens Sana ad andare a Lucca (domenica 12 gennaio alle 18) mentre la Stosa giocherà in casa contro l’Olimpia Legnaia dell’ex Nepi. Poi arriverà il giorno del derby, quest’anno molto importante anche per la classifica. La sfida è prevista per le 20,30 di sabato 18 gennaio. Altro match importantissimo otto giorni dopo e sempre in Viale Sclavo per la Mens Sana contro Quarrata, poi la trasferta di Empoli mercoledì 29 ed infine l’ultima stracittadina, il 2 febbraio, in casa contro il Costone che sarà già sicuro del pass per la seconda fase ma al quale i due punti faranno comunque gola proprio in ottica classifica del girone successivo. Cecina, Quarrata e Spezia invece nel cammino della squadra di Evangelisti per chiudere la prima fase.

Guido De Leo