Mens Sana e Virtus uniscono le forze. Alleanza per Under 19 e Under 15

A distanza di dieci anni Mens Sana e Virtus tornano a collaborare per il basket giovanile. L’accordo presentato ieri nella sede del comune partner NeoMedica prevede una collaborazione tra le due società per le formazioni Under19 e Under15 di Eccellenza. Un’opportunità per entrambe le società di unire le forze per formare delle squadre il più adatte al difficile livello dei ragazzi affronteranno. "Sono molto contento, credo sia un’iniziativa positiva per tutto il movimento –afferma il presidente della Virtus Fabio Bruttini –. La collaborazione tra realtà importanti del territorio è importante, per competere ai massimi livelli. Sono molti anni che cerco di far passare questo messaggio, credo che soluzioni di questo tipo siano nei migliori interessi sia dei ragazzi che delle società".

I giovani delle due società si uniranno per la formazione di una squadra Under 19 Eccellenza che giocherà con il nome Mens Sana, in cui confluiranno anche alcuni giovani rossoblù, e una squadra Under 15 Eccellenza che giocherà con le maglie della Virtus, della quale faranno parte anche i giovani biancoverdi. Infine, l’accordo prevede anche l’unione delle forze per comporre una squadra Under 15 Gold a nome Mens Sana con giocatori di entrambe le società. "Ringrazio il presidente Bruttini e tutto lo staff della Virtus per la disponibilità mostrata ad avviare questa collaborazione – sottolinea il presidente della Mens Sana Francesco Frati –. Entrambe le società hanno trascorsi di ottimi successi a livello giovanile dovuti non solo alla disponibilità di risorse, ma anche alla qualità dei progetti e del loro impianto tecnico. In un contesto di risorse economiche diverse da quelle di 15 anni fa, intendiamo valorizzare quel capitale umano fatto di esperienza e di qualità unendo le nostre forze per provare a dare nuovamente a Siena un ruolo di protagonista nel basket giovanile nazionale".

Per il ds della Virtus Gabriele Voltolini "il progetto che parte oggi e che speriamo possa prolungarsi negli anni inclusivo. Cercheremo di dare attrattività dal punto di vista del basket giovanile al territorio, puntando a far diventare Siena non un punto di partenza per i giovani talenti, ma un luogo in cui arrivare per giocare basket di alto livello".

"Siamo felici di intraprendere questa iniziativa con il comune obiettivo di offrire ai ragazzi opportunità sempre più adatte alle loro esigenze tecniche e di sviluppo – conclude il dg della Mens Sana Riccardo Caliani –. La squadra Under 19 sarà composta da ragazzi del nostro vivaio e di quello della Virtus, ai quali aggiungeremo qualche profilo di interesse anche per le rispettive prime squadre".

A guidarla l’Under 19 sarà Maurizio Tozzi mentre il coach dell’Under 15 sarà Andrea Spinello.

Guido De Leo