Mens Sana: esordio con i fiocchi. Spezia va ko. Inizio duro, quindi il crescendo fino al trionfo

MENS SANA

69

SPEZIA

49

MENS SANA: Belli 13, Pannini 7, Calviani 3, Yarbanga 12, Pucci 8, Cerchiaro 12, Ferranti, Lodoli, Moretti ne, Nepi 1, Prosek 11, Jokic 2. Allenatore Vecchi.

SPEZIA: Lamperi 2, Puccioni ne, Kmetic 16, Ramirez 6, Tedeschi ne, Farusi ne, Sabbadini ne, Tedoldi 5, Pesenato 8, Deri, Petrushevski 5, Cellerini 7. Allenatore Ricci.

Arbitri: Rossetti e Cavasin.

Parziali: 17-21, 32-35, 50-41.

SIENA – Davanti ad un PalaEstra gremito (inclusi i 700 abbonati, superata la quota dello scorso anno) la Note di Siena si regala un esordio coi fiocchi nonostante l’assenza di Perin e un primo tempo eufemisticamente complicato contro una discreta Spezia crollata però poi nel secondo parziale. Era stato, appunto, un inizio difficile per i biancoverdi, 0-7 dopo 2’. La tripla di Pannini, schierato in regia al posto di Perin, rimette dentro la gara i biancoverdi che però in attacco stentano e in difesa subiscono la maggiore freschezza dei liguri, 3-10 al 4’ sul quale Vecchi chiama time out. In uscita dal minuto di sospensione Belli perde subito una palla sanguinosa, che vale il -10. Pannini si trascina ancora i suoi sulle spalle ma Spezia resta in controllo. Dentro anche Yarbanga, recuperato in extremis, ma il primo canestro da due dei biancoverdi è di Cerchiaro. L’ex Ferrara si iscrive subito al match, 10-14 al 6’. Dopo 10 minuti complessi (davanti ai grandi ex Betti e Sabia, applauditissimi, così come Puccioni sul fronte spezzino) la Mens Sana è sotto di 4. Nel secondo parziale dentro anche il 2008 Calviani ma è ancora Yarbanga a scuotere i suoi, 20-23 (11’). Cellerini da tre punisce una Note di Siena che non riesce a sbloccarsi. È bravissimo Calviani con un gioco da tre punti a rimettere in carreggiata la formazione di Vecchi ma Kmetic la punisce col contropiede del +7 spezzino (23-31 al 13’). Siena ricuce la ogni volta che si avvicina è puntualmente ricacciata indietro da un’ottima Spezia: 32-35 (con schiacciata di Yarbanga sulla sirena) al 20’. Il rientro in campo è di segno opposto: 11-0 mensanino e inerzia completamente stravolta con Belli finalmente protagonista, 42-35 al 23’. Spezia non c’è e Prosek appoggia il 49-37 a metà del terzo quarto. La gara è ancora lunga però e i bianconeri piano piano tornano a contatto, fino al -9 della terza sirena. La formazione di Ricci deraglia e Pucci firma la bomba del +11 a 5’ dalla fine. Nei minuti successivi i liguri tentano di rientrare ma pasticciano. Belli dall’angolo mette la bomba del 66-49 a meno di due minuti dalla sirena.

Guido De Leo