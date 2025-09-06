Mens Sana. "Gare intese. Non vediamo l’ora di giocare»

Acquista il giornale
Sul parquet le tre formazioni senesi di serie B Interregionale e l’Olimpia Legnaia: oggi due semifinali, domani la finalina e la finale

di GUIDO DE LEO
6 settembre 2025
Dopo il buon test di sette giorni fa ad Arezzo, la Mens Sana torna in campo oggi per la prima semifinale del Memorial Brenci a Montarioso. "Nel primo test abbiamo giocato una partita molto buona – dice Gianluca Prosek (foto) –. Non era facile perché avevamo qualche acciacco e avevamo iniziato a giocare cinque contro cinque da pochi giorni. Però si è vista una squadra già in salute e pronta a fare ciò che vuole il coach. Dobbiamo continuare così. Mi sto trovando molto bene con il coach e il suo staff – prosegue il lungo italoceco – per noi è sicuramente qualcosa di diverso dallo scorso anno. Una professionalità importante che è la base, secondo me, per crescere in tutti i sensi nel corso della stagione".

A proposito di crescita, già oggi c’è l’occasione di capire a che punto sono Pannini e compagni da un punto di vista fisico e di amalgama. "Ci aspettano due gare intense – sottolinea il numero 35 – non vediamo l’ora di giocare per vedere il nostro livello contro avversari costruiti in maniera importante e con maggiore esperienza rispetto ad Arezzo che ha un roster molto giovane con tre o quattro elementi più navigati reduci dall’anno scorso. Costone, Virtus e Legnaia sono ottime squadre e tutte secondo me si sono rinforzate rispetto all’anno scorso".

Infine sui tifosi, che hanno già staccato più di 100 tessere stagionali con lunghe file fuori dagli uffici del PalaEstra: "Non vedo l’ora di tornare a giocare a casa nostra e rivedere tutti i nostri tifosi dopo che comunque ad Arezzo erano in un numero considerevole nonostante fosse la prima amichevole. Spero che il 28 settembre, quando inizierà il campionato, saranno molti a sostenerci come hanno fatto negli ultimi anni", ha concluso Prosek.

La biglietteria è aperta al PalaEstra dal lunedì al venerdì (ore 17-20). Fino al 12 settembre sarà garantito il diritto di prelazione agli abbonati Premium della stagione 24/25. Dal 15 tutti i posti assegnati e non confermati verranno rimessi in vendita. Gli abbonamenti di Curva saranno venduti dai ragazzi del ‘settorino’ di fronte all’ingresso Curva Sud lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 20.

