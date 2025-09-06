Mens Sana. "Gare intese. Non vediamo l’ora di giocare»

Dopo il buon test di sette giorni fa ad Arezzo, la Mens Sana torna in campo oggi per la prima semifinale del Memorial Brenci a Montarioso. "Nel primo test abbiamo giocato una partita molto buona – dice Gianluca Prosek (foto) –. Non era facile perché avevamo qualche acciacco e avevamo iniziato a giocare cinque contro cinque da pochi giorni. Però si è vista una squadra già in salute e pronta a fare ciò che vuole il coach. Dobbiamo continuare così. Mi sto trovando molto bene con il coach e il suo staff – prosegue il lungo italoceco – per noi è sicuramente qualcosa di diverso dallo scorso anno. Una professionalità importante che è la base, secondo me, per crescere in tutti i sensi nel corso della stagione".

A proposito di crescita, già oggi c’è l’occasione di capire a che punto sono Pannini e compagni da un punto di vista fisico e di amalgama. "Ci aspettano due gare intense – sottolinea il numero 35 – non vediamo l’ora di giocare per vedere il nostro livello contro avversari costruiti in maniera importante e con maggiore esperienza rispetto ad Arezzo che ha un roster molto giovane con tre o quattro elementi più navigati reduci dall’anno scorso. Costone, Virtus e Legnaia sono ottime squadre e tutte secondo me si sono rinforzate rispetto all’anno scorso".

Infine sui tifosi, che hanno già staccato più di 100 tessere stagionali con lunghe file fuori dagli uffici del PalaEstra: "Non vedo l’ora di tornare a giocare a casa nostra e rivedere tutti i nostri tifosi dopo che comunque ad Arezzo erano in un numero considerevole nonostante fosse la prima amichevole. Spero che il 28 settembre, quando inizierà il campionato, saranno molti a sostenerci come hanno fatto negli ultimi anni", ha concluso Prosek.

La biglietteria è aperta al PalaEstra dal lunedì al venerdì (ore 17-20). Fino al 12 settembre sarà garantito il diritto di prelazione agli abbonati Premium della stagione 24/25. Dal 15 tutti i posti assegnati e non confermati verranno rimessi in vendita. Gli abbonamenti di Curva saranno venduti dai ragazzi del ‘settorino’ di fronte all’ingresso Curva Sud lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 20.

g.d.l.