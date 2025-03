Mens Sana-Genova e Stosa Virtus-Varese. Le due senesi a caccia dei punti-salvezza

Col dubbio legato alle condizioni del centro Gianluca Prosek, uscito molto dolorante ad una mano dal match di Collegno, la Note di Siena oggi alle 18 torna al PalaEstra contro Seagulls Genova, reduce a sua volta dal successo nel derby ligure contro Spezia di mercoledì. A presentare la sfida l’assistente allenatore biancoverde Duccio Petreni (nella foto). "Per noi è una gara fondamentale dopo quattro successi di fila – dice Petreni prima della rifinitura -. Un momento importante per mantenere l’attuale posizione insieme a Virtus e Legnaia. Genova è un avversario temibile e di buon livello come lo sono anche le altre formazione di questo girone molto equilibrato. Servirà grande attenzione e attitudine difensiva". Poi la Mens San avrà sette giorni per preparare un altro impegno casalingo, quello di domenica prossima sempre alle ore 18 contro Don Bosco Crocetta.

"Sono due turni casalinghi di fila molto importanti – prosegue il tecnico – servirà come dicevo attenzione ed intensità per vincere entrambe le sfide. Dopo quattro vittorie di fila non possiamo sederci sugli allori né pensare che il più sia fatto perché siamo appena al giro di boa della seconda fase. Sappiamo qual è il nostro obbiettivo, ovvero la salvezza diretta, e vogliamo portarlo a casa in tutti i modi". Prosek, uno dei giocatori più importanti del roster, come detto è a rischio. "Gianluca è in forte dubbio – ammette Petreni – sta lavorando con lo staff da giovedì mattina per un problema al polso rimediato mercoledì ma decideremo se rischiarlo o no solo poco prima della partita". Importante sarà l’apporto del pubblico che dovrebbe essere numeroso anche oggi. "Sarà fondamentale come sempre ogni volta che giochiamo in casa. Sono il nostro sesto uomo in campo: non è una frase fatta ma è invece un dato di fatto. Per noi sentire il loro calore è troppo importante. I nostri tifosi ci hanno sostenuto anche in trasferta e abbiamo bisogno di loro per vincere". Oggi la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 17. Per coloro che non potessero recarsi al palazzetto la partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Starplane gratuitamente per gli abbonati alla Mens Sana ed al costo di 10 per i non abbonati.

Guido De Leo