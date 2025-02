Mens Sana, il ‘cammino’ si annuncia in salita. Si parte dalla capolista Don Bosco Crocetta

Vigilia della prima giornata nel girone play-in out per la Note di Siena Mens Sana che domani sera alle 19 sarà di scena a Torino in casa del Don Bosco Crocetta, al momento è la prima della classe a quota 16, due punti in più di quelli che Pannini e compagni si sono portati dietro dalla prima fase. In casa biancoverde c’è fiducia in vista dell’esordio nella seconda fase ma non mancano le oggettive incognite. La prima legata alla conoscenza tecnica degli avversari, che non è ottimale come lo era quella del girone precedente, con tutte formazioni toscane più Spezia. Ovvio che questo problema riguarda tutte le società, così come quello delle trasferte molto lunghe (vedi quella di domani) e poco agevoli. Ma questo sarà un aspetto col quale convivere fino a fine aprile nella speranza di chiudere il girone nei primi tre posti e quindi ottenere la salvezza senza passare dalle forche caudine dei playout. Poi c’è la situazione, decisamente più preoccupante, dell’infermeria e delle condizioni generali di un roster che non è mai stato al completo. Tognazzi e Belli non sono al top e hanno saltato il test amichevole contro Castelfiorentino di martedì sera. Dovrebbero comunque essere della gara cosa logicamente non riguarda Matteo Neri che ha terminato anzitempo la sua stagione. La società è vigile sul mercato qualora si presentasse l’occasione per sostituire il numero 24 ma al momento non si sono create situazioni interessanti e convenienti per aggiungere, dopo il montenegrino Balsa Jokic, un altro elemento nel roster di coach Betti.

Mancano però dodici partite (nella migliore delle ipotesi) da affrontare nelle migliori condizioni possibili per evitare brutte sorprese. Hanno giocato, nel frattempo, le formazioni giovanili di Viale Sclavo negli scorsi giorni. La Under 19 Gold ha vinto nettamente in casa della Laurenziana Basket col punteggio di 109-79 dopo un match senza storia. "Una partita ad alta intensità in cui abbiamo giocato molti possessi che hanno prodotto tiri ad alta percentuale - il commento di coach Pasquinuzzi -. La squadra ha giocato con il giusto atteggiamento per riuscire a vincere una partita in trasferta".

Guido De Leo