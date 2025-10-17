Mens Sana, il dg Riccardo Caliani suona la carica: "Con Legnaia mi aspetto una prestazione solida"

La Note di Siena Mens Sana si allena al PalaEstra in vista del ritorno in campo di domenica contro l’Olimpia Legnaia. È tanta la voglia di riscatto nel gruppo biancoverde come racconta il dg Riccardo Caliani (foto) a margine del rinnovo della partnership con la concessionaria Ugo Scotti che quest’anno fornirà due autovetture alla società. "Domenica mi aspetto dalla squadra una prestazione solida dopo che a Borgomanero non c’è stata – dice –. Ogni gara ha una storia diversa: contro Spezia abbiamo giocato un’ottima partita mentre in Piemonte abbiamo avuto delle difficoltà a gestire il talento e il ritmo degli avversari. Adesso pensiamo all’Olimpia Legnaia che arriverà a Siena forse con la mente più libera avendo obiettivi diversi da nostri ma che ha ottime qualità". Servirà una prestazione importante per dimostrare che a Borgomanero è stato solo un incidente di percorso. "Non ho dubbi che sia così. La squadra è stata rinnovata, lo staff tecnico è nuovo e quindi un incidente di percorso a inizio stagione ci sta così come qualche acciacco fisico. Dobbiamo dimostrare di essere una squadra che vuole conquistare i playoff". Domenica in palio ci sono punti importanti, ma è impossibile non pensare anche al ritorno in Viale Sclavo di Carlo Recalcati. "Ero già abbastanza grande per poter ricordare bene il primo scudetto – ammette il dg – fu una grande emozione e lo sarà anche domenica quando avremo con noi Recalcati, allenatore che ha fatto la storia del basket italiano sia con i club che con la nazionale con cui ottenne quella memorabile medaglia d’argento alle Olimpiadi. Siamo felici di rivederlo con noi nell’occasione del suo ottantesimo compleanno, passato da poco, e per registrare un documentario sulla sua carriera. Orgogliosi che una bella parte di esso sia girato a Siena dove oltre allo scudetto ha conquistato una Final4 di Eurolega, la seconda della nostra storia". Domenica si conclude anche la campagna abbonamenti. "Abbiamo registrato il nuovo record: siamo già oltre 710, un risultato straordinario a poche ore dalla fine della campagna. Siamo davvero felici di questa risposta della gente".

Guido De Leo