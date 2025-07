Mens Sana, il nuovo corso. Pannini verso la conferma

Ripartirà dal suo capitano Edoardo Pannini il nuovo corso della Note di Siena Mens Sana guidato dal neo coach Federico Vecchi. La conferma del capitano infatti dovrebbe essere il primo annuncio della società riguardo al roster per la prossima stagione. L’ufficialità è attesa già nell’immediato dopo Palio, probabilmente insieme a quella di un altro giocatore cardine delle ultime stagioni, ovvero Gianluca Prosek che disputerà la sua terza stagione in Viale Sclavo. Anche Pucci potrebbe restare ma per lui come per tutti gli altri deciderà il nuovo allenatore.

A proposito di coach Vecchi, la società al momento della firma sul contratto non ha ufficializzato lo staff di cui l’ex Imola si avvarrà nel lavoro quotidiano. Potrebbe esserci una vecchia conoscenza di viale Sclavo, ovvero l’ex biancoverde Stefano Vidili, giocatore per diverse stagioni nella prima metà degli anni ’90 con la Mens Sana e poi allenatore con esperienze soprattutto in Piemonte e Toscana, ma non solo. Per lui sembra essere pronto un ritorno nell’amata Siena come vice allenatore. Da definire invece il resto del gruppo di lavoro che lo scorso anno era composto oltre da coach Betti, anche dagli assistenti allenatori Innocenti, Petreni e Toscano e dalla preparatrice atletica Sara Fattorini.