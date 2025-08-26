Mens Sana: il primo bilancio di coach Vecchi: "Strada lunga, ma l’atteggiamento mi piace"

La prima settimana di allenamenti tra PalaGiannelli e Bernino di Poggibonsi è andata in archivio senza intoppi per la Mens Sana di coach Vecchi (nella foto qui accanto) che ha aggiunto nel motore anche Nepi, giunto in gruppo un paio di giorni dopo il raduno. A fare un bilancio dei primi giorni di preparazione il tecnico della Note di Siena che si dice soddisfatto di quanto visto finora. "Abbiamo iniziato ad inserire i primi concetti di gioco – ha detto l’ex coach di Ravenna e Imola – sappiamo che la strada è ancora molto lunga ma il livello di atteggiamento e di condizione con cui si sono presentati tutti i ragazzi mi fa ben sperare. Abbiamo un roster composto da lunghi dinamici e esterni che si esprimono meglio in transizione direi che la mia idea di basket si sposa bene con le caratteristiche della squadra. Poi secondo me non è da sottovalutare quando un gioco molto veloce ed energico possa creare una bella simbiosi col nostro pubblico che sono il nostro sesto uomo in campo e un valore aggiunto. Giusto quindi anche pensare a questi aspetti quando si ragiona su come impostare il gioco".

Poi sull’ultimo arrivato in ordine di tempo. "Quando ci siamo accordati con Nepi lui aveva già un impegno personale che non era possibile spostare – sottolinea Vecchi – e per questo ci ha raggiunto qualche giorno dopo ma si è presentato molto pronto perchè si è allenato tutta l’estate quindi a livello fisico è in condizioni eccellenti. Avendo fatto qualche allenamento in meno sta affinando l’intesa con i compagni ma è solo questione di tempo. Stiamo iniziando anche a giocare cinque contro cinque ma dobbiamo essere graduali perché con i preparatori abbiamo comunque spinto e quindi ora va inserito il gioco un po’ alla volta. E’ un periodo di lavoro intenso ma lo sapevamo, dal punto di vista personale spero che un po’ alla volta potrò iniziare a godermi la città che è davvero bellissima" ha concluso Vecchi.

Questa settimana proseguirà a suon di doppie sedute fino a sabato quando Pannini e compagni saranno di scena ad Arezzo per il primo test del precampionato. Nel week end successivo invece, i biancoverdi saranno ospiti del Costone per il quadrangolare con Virtus e Olimpia Legnaia. Due amichevoli in programma anche nel weekend successivo: oltre a quella di sabato 13 settembre a San Miniato, molto probabilmente i biancoverdi scenderanno in campo anche venerdì 12 contro la San Giobbe Chiusi (luogo ed orario da definire).

