Mens Sana: il ritorno di Marco Perin: "Grande emozione, sarà piacevole"

"Mi ricordo il trasporto e il calore di quando ero giovane. Per me, questi primi giorni alla Mens Sana sono molto emozionanti e sicuramente piacevoli". È stato un ritorno a casa, quello di Marco Perin (nella foto qui accanto) alla Mens Sana: la combo-guarda classe 1993 è tornata a vestire il biancoverde dopo le esperienze sportive tra A2 e Serie B che lo hanno visto protagonista soprattutto con le maglie di Piacenza, Mestre, San Vendemiano, Orzinuovi, Meste, Faemza e altre (non necessariamente in quest’ordine). Quasi 190 centimetri di altezza, si è presentato al raduno in condizioni apparentemente perfette, tipiche di un giocatore abituato a stare tra i "pro". Arriva soprattutto in un momento, ed un’età, di grande maturazione sportiva, deciso ad accompagnare il processo di crescita della squadra e della piazza, la Mens Sana, che lo aveva fatto crescere da giovane. "È emozionante rivedere questo pubblico e questi ambienti – ha detto Perin il giorno del raduno -. Proverò a portare l’esperienza che ho acquisito in questi anni. Spero di essere d’aiuto ai compagni, specie nei momenti difficili che ci potranno essere durante l’anno. Tra i miei scopi e sempre in accordo a quelle che saranno le direttive di coach Vecchi, c’è anche questo aspetto di supporto. La squadra deve crescere e tutti insieme dovremo focalizzarci anche su questi punti per lavorare". Riccardo Caliani, in conferenza stampa, ha detto che l’obiettivo stagionale è quello di raggiungere i playoff: traguardo alla portata delle potenzialità mensanine, ha detto il dg biancoverde. Anche Marco Perin condivide le ambizioni del suo dirigente: "Conosco poco del campionato e non posso fare previsioni – ha precisato ancora Marco Perin -. Devo ancora scoprire nel dettaglio le potenzialità nostre e dei nostri avversari. Non voglio avventarmi in giudizi, lo scopriremo strada facendo". Sul suo ritorno alla Mens Sana, Perin ha detto che "sarà speciale tornare a calcare il PalaSclavo: ho vissuto gli anni d’oro della Mens Sana – ha proseguito – rivedere il pubblico e tutto l’ambiente che lì si crea, sarò ripetitivo, ma sarà fonte di grande emozione". Nel frattempo però, visto che ancora il cantiere è aperto, la Note di Siena deve effettuare le sue sedute di allenamento tecniche a Poggibonsi. "Per noi non cambia niente – ha chiosato Marco Perin -. Il lavoro è lo stesso e, soprattutto, anche l’impegno deve essere sempre al massimo. A prescindere dal luogo".