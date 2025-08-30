Mens Sana in campo! Alle 18 il test di Arezzo. Pucci: "L’obiettivo? Fare meglio di un anno fa"

Prima uscita stagionale per la Mens Sana Basketball che oggi alle 18 ad Arezzo scende in campo contro i padroni di casa della Sba, che militano tra l’altro nelle stesso girone di B Interregionale delle senesi. L’occasione è ghiotta per coach Vecchi per vedere all’opera i suoi dopo due settimane di intenso lavoro sul campo diviso tra PalaGiannelli e Bernino di Poggibonsi. "C’è un bel clima intorno alla squadra – dice il confermato Alessandro Pucci (nella foto)-. L’obbiettivo è provare a fare meglio dell’anno scorso. Nonostante i nostri difetti secondo me siamo stati penalizzati anche dalla formula del campionato he per fortuna è cambiata. Con i nuovi innesti sono convinto che possiamo fare meglio. Sono contento di ritrovare Nepi nella nostra terza esperienza insieme dopo quelle di Castelfiorentino e Virtus, ottimo giocatore e ottima persona che ci sarà molto utile. Noi reduci dello scorso anno cercheremo di fare integrare i nuovi e trasmettere lo spirito di chi gioca in questo ambiente. Il roster? E’ costruito molto bene. Io mi metto a disposizione del coach e delle esigenze della squadra" ha concluso il numero 15 biancoverde.

Nel frattempo la società insieme ad Etruria Retail ha annunciato che, dopo il grande successo della stagione scorsa, la promozione ‘Carrefour ti regala l’abbonamento!’ sarà replicata anche per la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Tutti i dettagli dell’iniziativa, oltre che tutte le informazioni sull’inizio della campagna, gli orari di apertura dei botteghini e le tipologie previste, saranno presentati in una conferenza in programma martedì alle 10,30 nel punto vendita Carrefour in Piazza Maestri del Lavoro. La partecipazione all’evento è aperta anche al pubblico.

Infine le giovanili: è iniziata la grande e nuovissima avventura della Under 19 Eccellenza di coach Tozzi in collaborazione con la Virtus. Roster competitivo ed uno staff che rappresenterà per tutti i ragazzi una garanzia tecnica e umana di altissimo livello. "Mi approccio a questa stagione con l’emozione di un esordiente - queste le dichiarazioni di coach Maurizio Tozzi .- Sento tutta la responsabilità di affrontare un progetto tecnico diverso dalla mia ultima esperienza senior e sono onorato di farlo all’interno di una visione comune tra due società. Mi auguro di poter essere di supporto ai miei ragazzi, per la loro crescita tecnica e umana, con l’obiettivo di riuscire a costruire un gruppo forte di un identità di cui tutti potranno esserne orgogliosi". Guido De Leo