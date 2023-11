Mens Sana in casa con Monsummano. Betti: "Bella emozione, sfruttiamola"

"Giochiamo la prima vera partita dell’anno in casa. Sarà una bella emozione, dovremo sfruttare questa emozione per fare una bella partita". Così il coach della Mens Sana Paolo Betti, presentando la partita che la sua squadra affronta, alle 18 al PalaEstra (capienza massima 2670 spettatori), contro Monsummano. "Affrontiamo una squadra che, per i valori che mette in campo, non merita la classifica che ha attualmente – ha detto ancora il coach mensanino -. I vari Danesi, Manetti, Tommei e Meacci sono giocatori super questa categoria e meritano il massimo rispetto. Da parte nostra stiamo bene, abbiamo fatto degli ottimi allenamenti, Tognazzi ha qualche acciacco ma speriamo di averlo al 100%. Sono molto contento del lavoro che sta facendo la squadra". Oltre a questo, è inevitabile che ci sia tanta attesa per vedere finalmente tornare la Mens Sana a giocare al PalaEstra.

"Ci siamo detti di sfruttare il nostro campo, mettendo il massimo dell’energia possibile – ha detto ancora coach Betti -. Ci siamo concentrati su noi stessi, cercando di migliorare tutti quegli aspetti su cui possiamo far meglio. Se siamo focalizzati al massimo su cosa c’è da fare – ha concluso -, il pubblico di conseguenza ci darà una grossa mano". Del ritorno in viale Sclavo aveva parlato anche il capitano della Mens Sana, Edoardo Pannini. "Non vediamo l’ora e siamo molto emozionati di vedere i nostri tifosi nella nostra ‘vera’ casa. Purtroppo in molti sono rimasti fuori dal PalaCorsoni a causa della capienza ridotta. Il supporto dei nostri tifosi non è mai mancato e, a casa nostra, farà tutto un altro effetto". Anche il capitano ha ribadito l’importanza dell’ambiente e dei tifosi mensanini al seguito della squadra. "Sono una nostra arma in più – ha sottolineato Pannini -. Ogni volta che scendiamo in campo, la nostra gente ci dà la giusta carica per poter dare ogni volta qualcosa in più". Venendo al campo, Pannini ha anche rimarcato come la squadra "ha già fatto dei miglioramenti ma ha anche ampi margini per farne ancora – ha detto -. Contro Monsummano sarà una partita molto insidiosa contro una squadra dotata di giocatori molto forti ed esperti. La loro classifica è bugiarda. Proprio per questo vorranno fare di tutto per metterci in difficoltà – ha concluso il capitano biancoverde -. Noi ci siamo allenatati bene, arriviamo pronti al match. È la prima partita in casa vera e propria: ci teniamo a far bene". Dori e Celenatano gli arbitri dell’incontro; biglietteria del PalaEstra aperta a partire dalle ore 17,15 fino alle 18,30.

AF