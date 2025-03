Mens Sana: Ivanaj sa solo vincere: "Indossare questa maglia è speciale"

Dal suo arrivo a Siena la Mens Sana ha collezionato tre vittorie su tre. L’impatto di Nikola Ivanaj (nella foto) con la Note di Siena si può dire che quindi sia stato molto positivo come ammette lo stesso atleta poco prima dell’allenamento di ieri. "Mi sto trovando bene – dice il numero 27 della Mens Sana - mi sono sentito subito accolto nel gruppo e con lo staff nonostante sia arrivato in corsa e in una fase decisiva della stagione". Dei nuovi compagni Ivanaj conosceva già Jokic. "Con Balsa abbiamo fatto un anno insieme nelle giovanili di Varese – sottolinea – e mi fa piacere averlo ritrovato. L’ambiente? Si respira un’aria diversa rispetto ad altri posti, sicuramente simile sotto certi aspetti a quella che ho respirato a Reggio Calabria fino a poche settimane fa. Si sente calore della gente. È normale essendo Siena una piazza storica, una delle più importanti in Italia e so bene che cosa ha fatto la Mens Sana anche a livello europeo. Per me è un onore, sono felice di essere qui. Ovvio che indossare una maglia di questo tipo, appartenuta a giocatori di altissimo livello sia qualcosa di speciale. I miei compagni, specie quelli senesi, hanno un forte senso di attaccamento e sanno trasmetterlo agli altri". Il passato è particolarmente glorioso ma il presente si chiama Genova. "Avversario di ottimo livello senza dubbio ma tutto a mio avviso passa da noi e da come lo affrontiamo. La corsa per la salvezza diretta è difficile perché tutti giocano per un obbiettivo. Noi vogliamo vincerle tutte da qui alla fine ma ci alleniamo duramente pensando gara per gara. Il livello dell’allenamento mi sembra molto buono e io cerco di dare il mio contributo prima di tutto in quel momento anche perché tutto poi si riflette in partita". L’arrivo di Ivanaj è stato il colpo inatteso del mercato di febbraio. "E’ stato tutto molto veloce. Ero in nazionale (albanese, ndr) e quando sono tornato a Reggio Calabria c’è stata questa ipotesi di venire a Siena che ho creduto la migliore per me. Spero di restare anche l’anno prossimo perché so che la società vuole riportare il club in alto e crescere coi tempi giusti. Giocare per la Mens Sana, come dicevo, è motivo di orgoglio e spero di farlo a lungo".

Guido De Leo